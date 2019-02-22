5歲娃超強醫術！護理師媽開門見「玩偶變喪屍」…網笑翻：天才外科兒童

▲5歲娃把書桌當手術台，包紮功力超驚人。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

小時候大家都會玩扮家家酒或角色扮演的遊戲。一名護理師媽媽在臉書上分享女兒的玩偶，只見娃娃的手腳和眼睛都被紗布包起來，一旁還放了藥罐、剪刀等工具，原來是女兒在玩醫生遊戲的成品，不禁讓她驚嘆女兒才5歲竟然就有這麼「精細」的包紮功夫。

這名媽媽在臉書「爆廢公社公開版」社團中發文，她自己是一名護理師，有一個年僅5歲的寶貝女兒，日前她在女兒的書桌上看到驚人的一幕，只見一隻玩偶躺在桌面上，眼睛用紗布和透氣膠帶包了起來，手腳也都用紗布包起來，還有一條毛巾蓋在身上，「我只是想問有人家的孩子會把娃娃弄成這樣嗎？」

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網友們看到她的貼文都笑翻了，紛紛直呼媽媽教得真好，「是媽媽教得好，將來沒煩惱」、「可能也想當護士」、「覺得很棒呀！從小培養照顧人的品格」、「從小培養興趣」、「包的還不錯阿」、「媽媽教得好，果然是你女兒」、「專業！就是從小培養」、「太可愛了！孩子的創意無限啊」、「看來手腳骨折，眼睛開刀」。

還有不少網友稱讚這小孩很有當醫療人員的天分，「好好培養，未來世界的南丁格爾」、「這孩子頗有天分」、「天才外科兒童」、「好可愛的孩子，有當外科醫師的樣子喔哈哈」、「有天分，前途無量」、「未來醫生的料」、「前途無限，搞不好是女醫師」。

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