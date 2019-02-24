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墾丁潭仔港水下秘境成屠宰場　海底嬌客慘遭血腥魚鏢穿身　

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▲在墾丁潭仔港祕境海域潛水打魚　3潛水客栽了　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲三名潛水客駕駛膠筏在潭仔港海域非法潛水打魚，被恆春海巡隊查獲。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同） 

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣墾丁地區生態豐富的潭仔港海域，今23日下午發現有潛水客駕駛膠筏前往違規潛水打魚，海巡署恆春海巡隊獲報出動巡防艇前往查緝，查獲陳姓等3名潛水客涉嫌違規潛水打魚，訊後函送屏東縣政府及漁業署等相關機關裁處。

恆春海巡隊於今日下午16時接獲民眾118報案，指潭仔港外0.16浬處海域有違規打魚行為，立即執行護永專案，派遣PP-3550 巡防艇前往查察，在一艘膠筏上陳 、林、蔡姓等3名潛水客涉嫌違法潛水打魚，並於船上起出鸚哥等各類漁獲3台斤（約7尾）及潛水裝備，因魚身皆有穿刺孔，違規事證明確，經蒐證完備後依法函送主管機關裁處。

▲在墾丁潭仔港祕境海域潛水打魚　3潛水客栽了　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼魚身都有顯打魚槍射中的傷痕。

▲在墾丁潭仔港祕境海域潛水打魚　3潛水客栽了　▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，潭仔港附近有不少戲水秘境，由於地處隱匿，平時很少有遊客到訪，海洋生態相當豐富，只有一處安檢所，有的不肖業者到該海域非法打魚，威脅海洋生態。

海巡署表示，會持續推動「護永專案」，為維護屏東海域海洋資源、避免海洋生態日益遭到破壞及確保船隻航行安全，呼籲漁民朋友出海作業切勿以身試法，民眾如發現違規或違法情事，可打報案服務專線「118」通報，海巡署將立即前往查處、送辦。

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關鍵字：屏東,墾丁,潭仔港,鸚哥,膠筏

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