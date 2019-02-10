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新的一年請為自己而活！5 Tips把日子過得隨性又富足

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▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲新一年的目標還是放在工作或人際關係上嗎？不如把目光放在自己身上，好好愛自己！（圖／pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

從舊年跨到新年，每個人都想要有一個嶄新的開始！有些人許下「照顧好自己」的新希望，但每年年末卻在反省中度過，懊惱自己總是忙於工作或處理他人的情緒，回顧一整年，自己的心情就是「累」和「悶」……。國外網站FastCompany整理5個tips，幫你在新的一年中，把關心的角度轉向自己，照顧好自己的日常情緒！

1. 設定一個「自我感覺良好」的目標
每年來到年末，人們就開始感到焦慮和壓力，因為每年新年新希望大概有8～9成會失敗或根本沒積極實現。新的一年就先別逼自己了！設定一個看起來可簡單達成、讓自己感覺良好的目標，而且不要多想這些目標是否會提高工作效率、成功率。例如花更多時間讀喜歡的書，去一個有點遠但是可以幫你充飽電的旅遊景點，或者把時間與最重要的人一起共度，嘗試每天做一點讓自己放鬆、療癒的事。

2. 每天把「感謝」放心上
每天處理日常雜務常會讓我們神思倦怠，對外界發生的事也感到麻木，但只要每天「感謝」一件事，就可以幫自己大大增加幸福感，整體的人際關係也會隨之改善！試著每天寫下「感謝日記」，包括幫你端咖啡的店員，或是提醒你工作內容的同事，紀錄每一個被幫助的時刻，或簡單在睡前回想一天中經歷過的正能量時刻。

▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲把「謝謝」放在心上，讓心幸福滿滿。

3. 雜亂環境掃起來
周遭環境太過雜亂可能會削弱你的專注力，更可能會因此拖著不想整理房間，在初春的時候「放手一搏」吧！清理房間、衣櫃，其實也是清除堆積在心裡的負面情緒，動起來的同時，更可以拋開一些消極的想法。

4. 在生活中發揮創意
人是習慣的生物，很容易就陷入日復一日的生活。試著在重複的日子裡做一些「有創意」的改變，可以讓人更享受當下。喜歡隨意寫寫東西或塗鴉的人，新的一年繼續這樣做吧！如果自認為「沒有創意」，那也沒關係，試著翻食譜烹飪、上才藝課等，也都是把日子過得煥然一新的方法。

▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲著色繪畫不只是一時流行，不少人都從選色、填滿的過程中釋放壓力、得到療癒。

5. 從椅子起身走出去
每天至少在外面多走15分鐘，例如原本想光顧平常買飯的店家，這時就多走幾條街，走路的時間變多了，還可試試新的店家。路途中看看別處風景，身體在活動的同時，也能釋放壓力與負面情緒。

▲▼新年，目標。（圖／pixabay）

▲往喜歡或新的路線走走，給自己好心情。

最後，無論這些方法對你來說管不管用，或是否成功達標，都要告訴自己「你很重要，如果不照顧好自己，就無法好好工作或是照顧他人了」，所以新的一年，請記得把自己放第一位喔！

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關鍵字：新年,目標,感謝,愛自己,創意

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