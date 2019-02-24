台灣燈會一天湧入81萬人！潮州車站千人擠爆　縣府急調700車

地方中心／綜合報導

台灣燈會今年在屏東大鵬灣開展，但主燈區23日湧入81萬人次，不僅刷新紀錄，也讓旅客抱怨連連。原來，園區免費接駁車從晚間9點開始就大排長龍，不僅有人排了快3小時才上車，連潮州火車站都被千人擠爆，人潮直到凌晨0點多才漸漸疏散完畢。

▲台灣燈會主燈區23日湧入81萬人，刷新紀錄。（圖／翻攝自臉書／潘孟安，下同）

主辦單位事前準備200輛接駁車，鼓勵民眾到潮州火車站再搭車前往燈區，沒想到潮州火車站人潮爆量，尖峰時期排隊上車至少1小時起跳，甚至還有人等了快3小時，交通動線規劃不盡理想。

許多遊客等到受不了，想改搭計程車還被聯合漲價，一趟就是500到700元，最後錢付了、車上了，才發現許多路口沒有交通管制，一樣交通大阻塞，只能跟運將一起抱怨。

屏東縣長潘孟安得知消息後，23日晚間在臉書表示，各地轉運站午後出現爆量人潮，已緊急出動近700輛接駁車在11處接駁點不斷接駁，為此今晚園區熄燈時間將延後，一定會把所有人載離園區，「抱歉，久等了，我們正儘速調整接駁疏運！」

潘孟安指出，每位司機、清潔人員、志工、警消同仁、縣府人員都沒有休息，還在盡全力讓大家儘速離園，「但我知道久候的鄉親更辛苦，縣府一定會徹夜檢討調整，務必讓未來的接駁更加快速，讓每位來屏東賞燈的遊客減少等待。」

▼有網友在臉書分享這次燈會心得。（圖／翻攝自爆廢公社）