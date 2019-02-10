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「假裝」久了變真的！保持微笑＋大步走　增加正能量趕跑收假壞情緒

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▲▼正能量。（圖／pixabay）

▲偶爾用負能量嘲諷一下自己很舒壓，但想要在新的一年「事事順啦～」，保持正能量還是必須的。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

最近「負能量」正夯，可是笑一笑、擦擦眼角不知不覺流下的淚後，人生還是要繼續過。新的一年要怎麼幫助自己再次面對人生、職場、生活各方面的挑戰？持續為自己注入「正能量」就對了！

正能量能帶給自己的，不只是一時的勇氣，持續為自己打氣的過程中，也能逐漸帶自己走出低谷，克服憂慮、沮喪、消沉或自我懷疑，最後得到一個更加自信、充滿活力、更有安全感的全新自我。但要怎麼做才有效果？

英國最受大眾歡迎的心理科普學家、《怪咖心理學》暢銷作者李察．韋斯曼，透過各種實驗，得到諸多行之有效的方法。例如「裝假就能成真，當你想要什麼特質，只要表現出你好像已經具備了」、「只要坐直身子與交叉手臂，你堅持的時間就會比其他人長一倍！」、「想要激發創意，只要花點時間四處走動，路線越曲折越好」、「想要戒菸或拒絕巧克力蛋糕，就握緊拳頭，或是手握一隻筆」。原來，不只大腦會影響身體，身體也會影響大腦。

過去對自己不夠有自信嗎？跟著另一位心理學家詹姆斯，在新的一年來個簡單的實驗吧！詹姆斯不僅推測保持微笑會讓人更快樂，他也認為人類走路、說話的方式，都會影響自己的感受。根據研究人員證明，基本走路方式有6種，像是「大步走」是指邁出大步伐、步伐輕快、手臂前後擺動。相反的，拖曳步行則是步伐小、肩膀下垂。研究顯示，走路的方式與情緒感受密切相關，大家覺得「大步走」是快樂的，「拖步走」是難過的。

▲▼微笑，大步走，正能量。（圖／Pexels）

▲保持微笑，讓生活不知覺跟著快樂起來！（圖／Pexels，下同）

佛羅里達大西洋大學的心理學家莎拉．史諾葛拉斯也想知道改變走路的方式能否影響情緒。她佯稱是做身體活動影響心跳速度的研究，請受測者以2種方式各3三分鐘。一半的受測者是大步走，甩動手臂，同時抬頭挺胸；另一半受測者則拖著步伐小步走，並低頭看腳。受測者走完後，研究人員請他們評估自己的快樂程度，結果驗證了「裝假成真」原理：大步走的人比拖步走的人快樂許多。

▲▼微笑，大步走，正能量。（圖／Pexels）

▲過去要到放假前，步伐才會特別輕快，現在提醒自己每天大步走，正能量上身讓心情也隨之改變。

想到連假就快結束，心情低落嗎？試著邁開步伐大步走，說不定就能換上全然不同的心情，迎接重回職場的那一天！

▲▼正能量心理學。（圖／漫遊者文化提供）

《正能量心理學》
作者： 李察．韋斯曼（Richard Wiseman） 
譯者：洪慧芳
出版社： 漫遊者／大雁文化
書系：VERSO
出版日期：2018/9/6
語言：繁體中文
ISBN：978-986-489-296-9

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