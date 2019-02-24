接駁不及被遊客飆罵10分鐘　校長：台灣燈會最美的是「志工」

▲ 台灣燈會熄燈時間延長，志工仍堅守崗位，耐心協助遊客 。（圖／翻攝自Facebook／謝俊明）

地方中心／綜合報導

台灣燈會今年在屏東大鵬灣開展，主燈區23日湧入81萬人次遊客，刷新紀錄之餘，卻也因為人潮難以疏散，讓等候1、2個小時的旅客抱怨連連，除了痛批交通動線規劃有疏失，甚至將怒火發洩在燈會志工上。對此，屏東縣竹田國小校長謝俊明24日凌晨特別在臉書發文分享，這些志工一路堅守崗位為民眾服務，即便被民眾遷怒，仍心平氣和的向他們道歉、說明，「志工」就是台灣燈會最美的風景。

謝俊明提到，台灣燈會最美的是「志工」，晚上10點25分他在東轉運站排隊等待接駁車時，突然看見有遊客朝一旁燈會志工瘋狂辱罵10分鐘，但志工仍舊和顏悅色的道歉、說明，讓人相當不捨，「也許排隊等車很煩人，但在燈區、接駁停車場還有轉運站等地方，依然有許多堅守崗位的志工夥伴，持續為遊客服務。只要一句『謝謝你』，就可以讓這群夥伴更有力量。」

▲台灣燈會一天湧入81萬人，刷新紀錄。（圖／翻攝自臉書／潘孟安）

網友看完貼文後，也紛紛在底下留言，「怕人多可以選擇不要去，為什麼要罵人，真的很奇怪！不管是志工或是工作人員，大家都累壞了，還要被罵真的會令人生氣耶！」、「鄰居也有人在當志工，她是阿嬤級的了，負責舉牌告訴遊客廁所在哪裡？僅管一直站著腳真的很痠，但還是要忍耐。而且還要撿垃圾、巡視園區，只要看到垃圾就要趕快撿起來！」、「昨天到南州接駁站已經凌晨了，接駁的司機大哥貼心提醒我們深夜回家要注意安全，大部分遊客也都向他致謝，還有一位老人家對司機說，『夜深了，你開車也要小心喔。」、 「他們是屏東人的驕傲」。

▲ 潮州車站千人擠爆，縣府急調700車。（圖／翻攝自臉書／潘孟安）

據了解，主辦單位事前準備200輛接駁車，並鼓勵民眾到了潮州火車站再搭車前往燈區，沒想到車站人潮超乎預期，尖峰時期若要排隊上車至少需1小時起跳，還有些人等了將近3小時。

面對大量人潮，屏東縣政府緊急調度近700輛接駁車在11個接駁點持續接駁，更特別延長園區熄燈時間，終於在凌晨12點35分完成整個疏運作業。

對此，屏東縣政府交通處長黃國維指出，由於燈會採「全面接駁」的方式，需要時間來消化瞬間爆量的遊客人潮。縣府團隊將會針對接駁方面做通盤檢討，接下來也會加強分流接駁、停車場調度，並提高調度車輛的機動性，希望藉由調整策略，讓載運過程中可能出現的不便程度降到最低。