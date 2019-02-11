「雲茶聯盟」文化交流　18日邀兩岸青年以茶會友　

▲雲茶聯盟文化交流活動在佛光山舉行。（圖／活動主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第二屆「七彩雲南・相約台灣」文化交流活動之一的「諸事吉祥・雲茶聯誼」 茶文化交流在佛光山雙閣樓舉行，活動自2月5日到2月13日結束。而2月18日當天，還將在台北書院舉辦「十萬青年同飲一杯中華茶」文化交流活動，兩岸100多名青年將以茶為媒，以茶會友，架起傳播交流中華茶文化的緊密橋梁。

雲南省普洱茶協會常務副會長楊雲鵬女士表示，能把享譽世界的普洱茶文化帶到台灣，和大家一起分享是件非常榮幸的事，現場很多民眾表現出對雲南普洱茶濃厚的興趣和極大的熱誠。尤其有幾位茶友每場必到，不斷跟茶藝師交流、學習，「特別令人感動」。

元培醫事科技大學的朱老師本身也是茶藝愛好者，聽說佛光山舉辦雲茶聯誼活動，每天搭乘公車從高雄過來，單程需要一個半小時，自2月5號的第一場奉茶活動開始至今，無一場缺席。他提到，自己喝30幾年的茶了，10年前去雲南時，第一次嘗到生普（普洱茶生茶），「喜歡得不得了」，聽說在佛光山有這個活動，那我一定要來。」

▲活動現場舉辦講座。（圖／活動主辦方提供）

佛光山住持心保和尚則提到，喝茶、品茶很容易讓心靜下來，當我們用心品嘗一杯茶的時候，其實也就是在跟自己的心對話。佛門中常說茶禪一味，透過喝茶來修心、養性，是一個很好的方式；雲南的普洱茶確實有它的特色。

他強調，雲南文化走進台灣、走進佛光山，對於雲台兩地加深瞭解和交流有著重要意義，「我們可以彼此多瞭解，彼此多吸收，互相豐富我們文化的內涵。」

據了解，每場品鑒茶會在沐手禮賓、靜心調息、普洱茶品鑒等內容中還穿插了茶道美學表演、普洱茶主題講座，講師則從地理位置、歷史軸線、製作工藝、品鑒技巧等方面向到場民眾傳播普洱茶文化。