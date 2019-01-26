農曆新年限定！煙火狂炸夜空300秒　佛光山佛陀紀念館連放15天

▲年節期間在佛陀紀念館有超壯觀的煙火。（圖／佛陀紀念館提供，下同。）

生活中心／綜合報導

還沒想到春節要去哪裡旅遊嗎？高雄市佛光山佛陀紀念館在農曆新年期間舉辦為期30天的平安燈法會，其中連續15天每晚300秒的「光照大千」煙火秀更是讓人期待，這次更曝光看煙火的「最佳位置」，要邀請民眾一同到場迎接新年。

高雄佛光山2019年春節平安燈法會2月5日至3月6日為期達一個月，滿山的造型花燈充滿年節氣氛，其中佛陀紀念館成佛大道5,000個來自全台的手繪燈籠更是吸睛。佛陀紀念館於2月5至19日共15天，每天晚上7點的「光照大千祈福活動暨提燈大會」是年節關注的焦點，成佛大道兩側的8座寶塔及本館佛光大佛上方，煙火齊放，時間長達300秒，場面超震撼，讓民眾享受壯麗煙火點亮的新年夜空。

光照大千祈福活動每年吸引超過300萬民眾前往朝聖，從禮敬大廳一路延伸至成佛大道，是觀賞煙火的最佳景點。除了光照大千煙火秀外，第2屆「七彩雲南 相約台灣」也帶來雲南獨特的文化藝術演出及雲南美食，值得到場體驗。

2019光照大千祈福活動暨提燈大會

地點：佛光山佛陀紀念館高雄市大樹區統嶺路1號

電話：07-6563033

時間：02月05日至02月19日，晚上7點

公益演出訊息：

2/5-12、2/14 雲南民族文化藝術節

2/16-17中原風—豫台情文藝演出

2/18-19花木蘭多媒體皮影戲

索票地點：佛館禮敬大廳1樓服務台

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