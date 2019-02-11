雲南文藝表演登佛光山　25少數民族風情一次看夠

▲雲南牛角舞。（圖／活動主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第二屆「七彩雲南・相約台灣」文化交流系列活動中，以「孔雀開屏•諸事吉祥」為主題的文藝表演已於2月5日在佛光山和台灣民眾見面，每天兩場演出，一直持續到2月14日。此外，演出團隊還將在南投縣舉辦的兩場燈會專場上演出。

前來觀看演出的黃小姐指出，一家人專程從北投開車到佛光山過春節，能看到豐富多彩的展覽、吃到美味的雲南美食、欣賞精彩的雲南歌舞表演真的非常開心。尤其觀看演出時，看到表演雜技的幾個小朋友年齡都好小，「努力演出的樣子，真的很令人感動」。

雲南民族歌舞表演藝術團團長、昆明市民族歌舞劇院副院長楊洲提到，這是團隊第二次到台灣演出。他表示，去年歌舞團在佛陀紀念館共演出60多場，近200萬觀眾觀看了表演，今年準備的節目內容更豐富，藝術形式融合了雲南25個少數民族的風情、人文等元素。

▲雲南歌舞表演《打歌》。（圖／活動主辦方提供）

據了解，演出以《賀新春》作為開場，紅紅火火、喜氣洋洋的舞蹈融合了雜技、舞獅等技巧；之後，雲南藏族歌唱家扎西多吉和拉茸央宗帶來歌曲《吉祥新年》，希望將現場觀眾帶到壯闊的雪域高原、神秘的香格里拉。

之後則是紅土高原的漢子手持牛角登台，為大家獻上了《牛角舞》，用剛勁有力的舞姿展現雲南彝族人民耕牛的場景；民樂組合《竹林深處》則帶大家體驗西雙版納的傣鄉風情；透過歡樂的雜技表演《阿細跳月》，表現雲南25個民族同歡同慶的《打歌》則將演出推向了高潮。

▲開場表演《賀新春》。（圖／活動主辦方提供）