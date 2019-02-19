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第一筊就聖筊　大甲媽遶境進香4/17起駕

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▲▼大甲鎮瀾宮元宵節擲筊，確定9天的遶境進香在4月17日晚間起駕。（圖／民眾提供）

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標元宵節擲筊，確定9天遶境進香在4月17日晚間起駕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導
今天是元宵節，大甲鎮瀾宮19日晚間進行夜間擲筊，由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊請示媽祖，第一筊就聖筊，確定9天遶境進香活動，在4月7日晚間10點起駕。

大甲媽遶境進香已成國際盛事，大甲鎮瀾宮19日舉行「筊筶起駕日期典禮」，決定今年的起駕日。鎮瀾宮上午就湧入許多善男信女上香祈福，今天也是元宵節，廟方上午先舉行己亥年起斗點燈、安太歲祈福典禮，下午3點恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽並進行百人誦經後，5點40分舉行媽祖賜福元神平安燈點燈典禮。

晚上6點一到，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、台中市副市長陳子敬等人均場，廟方也準時進行遶境進香起駕日期「筊筶典禮」。顏清標護送平安燈至廟埕，供信眾引火回家供奉。接著擲筊請示媽祖，果然第1筊就擲出聖筊，確定為期9天的遶境進香活動，將在4月7日晚上10時起駕。

請繼續往下閱讀...

顏清標表示，媽祖要避開清明節，挑在清明過後，讓更多信眾可以參與繞境活動。

▲▼大甲鎮瀾宮元宵節擲筊，確定9天的遶境進香在4月17日晚間起駕。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

▲鎮瀾宮公布9天遶境進香活動的時間表。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

9天的大甲媽繞境進香活動，4月7日晚間10點從鎮瀾宮出發，8日駐駕彰化市南瑤宮，9日西螺鎮福興宮，10日新港鄉奉天宮。11日上午8點將在奉天宮舉行祝壽大典，12日北返祝駕西螺福興宮，13日駐駕北斗鎮奠安宮，14日駐駕彰化市天后宮，15日駐駕清水區朝興宮，16日回駕鎮瀾宮。

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關鍵字：大甲媽,鎮瀾宮,顏清標,鄭銘坤,起駕,擲筊,筊筶典禮

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