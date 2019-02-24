46億中央全包！國1銜接台74線交流道年底動工　拚2023年底通車

▲國1銜接台74線交流道全景透視圖，未來完工後，將打通台中交通的任督二脈。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導



為改善國1大雅交流道及其聯絡道壅塞，行政院長蘇貞昌24日視察「國道1號增設銜接台74線系統交流道計畫」，宣示行政院支持與推動本計畫之決心，指示交通部高公局積極趕辦朝年底動工為目標。該工程總經費約46億元，將由中央全額負擔，並預定於2023年底完工通車。

蘇貞昌上午在交通部長林佳龍及台中市長盧秀燕陪同下，視察「國道1號增設銜接台74線系統交流道計畫」，了解國1大雅交流道及其聯絡道壅塞及解決之道。高公局局長趙興華說明，國道1號貫穿大台中都會區，為南北中長程旅途及大台中地區短程民眾進入都會區最快速最便捷的途徑，都會區內大雅交流道為連接台74線快速路徑，因尖峰時段車流量已超出道路容量，造成交流道及其聯絡道壅塞。

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▲高公局局長趙興華說明國1銜接台74線交流道工程。（圖／高公局提供）

為紓解壅塞，將新增高快速公路的系統交流道，於國1約172公里處新增南出及北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋銜接台74線，並於台74線松竹路與中清地下道間增設東西向4支進出匝道，轉移國道車流直接銜接台74線。

林佳龍表示，這項建設將打通台中交通的任督二脈，未來所有國道1號的用路人，都能夠從空中匝道銜接到台74線，再也不用「先下後上」。不僅有效改善平面、高架路段壅塞問題，更將完善大台中的高、快速路網系統。他說，這是台中市民盼望已久的建設，經過中央、市府及市籍立委多年合作與努力，行政院已於105年同意本計畫。

該計畫總經費約46億元，將由中央全額負擔，並預定於2023年底完工通車。因涉及徵收用地，用地取得時程為計畫提前完工要件，需台中市政府協助縮短都計變更及徵收作業時程。林佳龍說，接下來會跟盧市長一起努力，早日完成建設，市府也允諾「全力協助辦理計畫」，期解決交通壅塞問題。

▲國1銜接台74線交流道計畫，將構成大台中都會區4個環狀高快速公路路網圖。（圖／高公局提供）

另該計畫配合正施工中的「國道4號豐原潭子段工程」銜接台74線，未來完工後，大台中將構成4個環狀路網，可改善台中都會區各交流道的交通瓶頸，提升地區聯絡道及路口之服務效能，使得大台中市地區緊密成為1小時生活圈。

高公局表示，該計畫已於2018年12月環評審查通過，目前高公局正辦理興辦事業計畫之公聽會。因該計畫為解決國1台中都會區路網壅塞重要建設，高公局將積極趕辦本計畫，朝年底動工為目標。