　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

46億中央全包！國1銜接台74線交流道年底動工　拚2023年底通車

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國1銜接台74線交流道全景透視圖，以及該計畫計畫構成大台中都會區4個環狀高快速公路路網圖。（圖／高公局提供）

▲國1銜接台74線交流道全景透視圖，未來完工後，將打通台中交通的任督二脈。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為改善國1大雅交流道及其聯絡道壅塞，行政院長蘇貞昌24日視察「國道1號增設銜接台74線系統交流道計畫」，宣示行政院支持與推動本計畫之決心，指示交通部高公局積極趕辦朝年底動工為目標。該工程總經費約46億元，將由中央全額負擔，並預定於2023年底完工通車。

蘇貞昌上午在交通部長林佳龍及台中市長盧秀燕陪同下，視察「國道1號增設銜接台74線系統交流道計畫」，了解國1大雅交流道及其聯絡道壅塞及解決之道。高公局局長趙興華說明，國道1號貫穿大台中都會區，為南北中長程旅途及大台中地區短程民眾進入都會區最快速最便捷的途徑，都會區內大雅交流道為連接台74線快速路徑，因尖峰時段車流量已超出道路容量，造成交流道及其聯絡道壅塞。

▲▼國1銜接台74線交流道全景透視圖，以及該計畫計畫構成大台中都會區4個環狀高快速公路路網圖。（圖／高公局提供）

請繼續往下閱讀...

▲高公局局長趙興華說明國1銜接台74線交流道工程。（圖／高公局提供）

為紓解壅塞，將新增高快速公路的系統交流道，於國1約172公里處新增南出及北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋銜接台74線，並於台74線松竹路與中清地下道間增設東西向4支進出匝道，轉移國道車流直接銜接台74線。

林佳龍表示，這項建設將打通台中交通的任督二脈，未來所有國道1號的用路人，都能夠從空中匝道銜接到台74線，再也不用「先下後上」。不僅有效改善平面、高架路段壅塞問題，更將完善大台中的高、快速路網系統。他說，這是台中市民盼望已久的建設，經過中央、市府及市籍立委多年合作與努力，行政院已於105年同意本計畫。

該計畫總經費約46億元，將由中央全額負擔，並預定於2023年底完工通車。因涉及徵收用地，用地取得時程為計畫提前完工要件，需台中市政府協助縮短都計變更及徵收作業時程。林佳龍說，接下來會跟盧市長一起努力，早日完成建設，市府也允諾「全力協助辦理計畫」，期解決交通壅塞問題。

▲▼國1銜接台74線交流道全景透視圖，以及該計畫計畫構成大台中都會區4個環狀高快速公路路網圖。（圖／高公局提供）

▲國1銜接台74線交流道計畫，將構成大台中都會區4個環狀高快速公路路網圖。（圖／高公局提供）

另該計畫配合正施工中的「國道4號豐原潭子段工程」銜接台74線，未來完工後，大台中將構成4個環狀路網，可改善台中都會區各交流道的交通瓶頸，提升地區聯絡道及路口之服務效能，使得大台中市地區緊密成為1小時生活圈。

高公局表示，該計畫已於2018年12月環評審查通過，目前高公局正辦理興辦事業計畫之公聽會。因該計畫為解決國1台中都會區路網壅塞重要建設，高公局將積極趕辦本計畫，朝年底動工為目標。

ET快訊
逛好市多驚瞥「斷貨神物」！她秒入手2盒網哭：終於等到它
他買120元便當無法刷卡「免費帶走否則告」　老闆娘曝無奈結局

關鍵字：林佳龍,交通部,高公局,國1,台74線

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／大變天！鋒面、冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」　氣象局：這波很有感

250年唯一！元宵節遇年度最大滿月　各地賞月機率曝「23:54記得抬頭」

華航傳將砍「不賺錢航線」首波可能名單出爐　交通部回應了

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

快訊／機師罷工7天落幕！華航勞資談妥5訴求　工會：簽團協後結束罷工

121機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

更新／機師罷工將宣告結束！　華航勞資「密室協商」訴求全達共識

華航勞資關鍵疲勞航班訴求談好了　工會再提「禁招外籍正機師」

影／應要求直播..機師工會陳蓓蓓嗆媒體來看熱鬧的　道歉稱「這就是疲勞」

華航勞資三度協商深夜1點登場　林佳龍會前喊話：盼今天對話能跨出一步

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準　犯行嚴重「終身不得聘任」

逛好市多驚瞥「斷貨神物」！她秒入手2盒囤貨　網哭了：終於等到它

助理被裁！2女同事一聽霸氣吼「月薪少拿6000」保人　經理傻了…結局暖炸

影／雪山下雪了！山友曝最新雪況美景　「玉山、合歡山今也可能飄雪」

46億中央全包！國1銜接台74線交流道年底動工　拚2023年底通車

釣客提議「全面開放漁港釣魚」　漁業署挨轟後：還要討論

遭男友「射後不理」21歲未婚媽怕生子曝光　淹死五天大嬰兒棄屍

翁啟惠團隊利用「雞蛋」研究成功！新流感疫苗防禦效果強4倍

影／南港站最暖身影！她6年不間斷問早「被當神經病」　背後真相連局長都感動

蚵嗲1個40元！爸拿100紙鈔「被少找10元」傻眼　店家回嘴「有差嗎」嗆爆

《雞不可失》演員翻紅哭了！　孔明淚灑戲院：很幸福

直擊／米奇米妮穿雨衣現身台北燈節踩街　西門町變身台版迪士尼

豬年最「in」　小萌警闖關力戰壞人大野狼

比特犬張大嘴「白眼翻肚」仰天睡死　媽嚇傻：演喪屍？

ABL／吳永盛妙傳連發帶動　夢想家28分差屠狼第13勝入袋

中職／許基宏開轟　中信兄弟熱身賽首戰擊敗韓職樂天

不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準　犯行嚴重「終身不得聘任」

柯基逃家「哭哭臉」趴門口懺悔　10分鐘後又去幫鄰居顧門

「小亨利」加入印地安人　簽小聯盟約盼東山再起

球哥踝傷轉為骨挫傷　復健喊停歸隊時間再延長

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小..

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華..

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被..

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等..

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯..

產子2年患癌秒變二期　26歲媽..

高中畢旅5100元　他傻眼嫌貴

賣場長期佔位！黑車積6年灰　下..

「蝴蝶」爆發增強！成2月強颱首..

他買飯無法刷卡要免費帶走　老闆..

騎士丟寶特瓶…童吼：海豚你害死..

更多熱門

相關新聞

龍燕拚交通　國一接台74加快通車

行政院長蘇貞昌率交通部長林佳龍等人到台中視察國道一號增設銜接台74線系統交流道計畫，盼解決大雅交流道長年壅塞問題，也讓龍燕再度合體。蘇貞昌聽完簡報後表示，他是來發紅包的，46多億經費不是小數目，但交通建設該做就要趕快做，他決定要做，要趕快做，盼中央地方合作，盡速將計畫完成。

出遊單靠旅行社發卡銀行贈保險　避免太陽春可多比較

蔡英文幫計程車換新「最高補助35萬」　交部給時程

改「1hr為起租時數」Uber嘆失望　交部終回應

228連假旅客暴增！49客運無人申請10休1真相

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

網激推！好市多「懶人新神物」

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

5566開唱當晚…王少偉發文了！

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面