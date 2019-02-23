　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與柯P有瑜亮情結　前總統御醫林義鈜宣布參選立委

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼心臟科名醫林義鈜宣布投入台中市立委選舉。（圖／記者李忠憲攝）

▲心臟科名醫林義鈜宣布投入台中市立委選舉。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

「射出去的箭就不會回頭！」前台大心臟外科醫師，與柯Ｐ都是總統御醫，有瑜亮情結的義鈜診所院長林義鋐，有感於台灣亂象太多，為了幫人民爭取福利，他22日宣布將參加國民黨下一屆台中市西區、南屯區立法委員初選，希望能「挑戰現狀，改變台灣！」

心臟科名醫林義鈜目前在台中市自己開診所，他在台大服務期間是台北市長柯文哲的同事，2人都是心臟外科權威朱樹勳學生，更分別擔任過前總統李登輝、陳水扁御醫。2人在台大醫院就有瑜亮情結，但柯P第一次選台北市長時，林仍幫他募款，他在柯P當上市長後還傳簡訊恭喜，希望他能有所作為，為台北市民謀福利。

離開台大，在台中開診所的林義鈜，除了醫術精湛，更與強調全人治療，跟病人維持良好的醫病關係。雖然病人多，但他看診仍十分仔細，在醫界享有盛譽。他也十分關心時事，常在媒體發文闡述自己的看法，不少人都勸他可以朝政壇發展，但原本都沒思考過的他，卻決定要投入下一屆的台中市西區、南屯區立委國民黨初選，並於22日宣布，令人好奇。

▲▼心臟科名醫林義鈜宣布投入台中市立委選舉。（圖／記者李忠憲攝）

▲林義鈜與柯P都擔任過總統御醫，在台大更是瑜亮情結的同事。（圖／記者李忠憲攝）

林義鈜準備參選聲明，以「挑戰現狀，改變台灣」為題，更形容自己是「射出去的箭就不會回頭！」展現自己的強烈企圖心。

他表示，新上的縣市長們到底能為我們台灣帶來什麼樣的新氣象，能不能讓我們的同胞百姓生活更好，這些都還是個未知數。目前民進黨傾全力「打韓」與「卡韓」的效應，是否會更撕裂台灣，加深民眾的對立呢？

林義鈜說，今年他給自己選一個「和」字。「和」代表著「和平」，也代表著「和氣」。我們可以從三個角度來看它。一是「人和則聚，不和則散」，代表人與人相處必須互相尊重、包容，以和為貴；二是「家和則旺，不和則敗」，代表家庭內父子、夫妻、兄弟姊妹、妯娌之間和氣相處；三是「國和則興，不和則敵」，代表民眾應該以對話代替對立、求同存異，追求國泰民安，富國強民。

▲▼心臟科名醫林義鈜宣布投入台中市立委選舉。（圖／記者李忠憲攝）

▲林義鈜將參選國民黨台中市立委初選，為民喉舌。（圖／記者李忠憲攝）

他表示，有健康且富裕的百姓，國家才強盛，帶著我們的護照走遍全世界，才會被尊重。但是很可惜，目前我們在政府採用鎖國政策之下，常常被打壓難以抬頭。雲門舞集藝術總監林懷民，在退休前最後的一齣舞作《關於島嶼》，這齣彷彿呈現台灣歷程的舞作，林懷民說是他的「懺悔錄」，問他懺悔何來？他字字沉重地說：「台灣的今天，都是我們的共業，是我們眼睜睜讓這些事發生。」

林義鈜說，現在政治人物花太多時間做政治分類，來來去去的頻繁選舉，把大家的格局做小了。心胸狹小，路會越走越窄，林懷民說：「台灣必須擁有更大的格局，才能真正自處，並在國際上界定自己，凸顯存在的必要性。」

林義鈜也詮釋立法委員要做什麼事，他說，「政治家一切為公，政客一切為自己」，我相信「要先忘掉選票，才有最後的選民支持。」這次韓流背後的政治哲學，才是國民黨應深思之處。韓流現象也提醒國民黨，選後要革新，先從「心」和「人」做起。

選舉到了。政治人物紛紛開出各種支票，公平正義是其中最常叫的口頭禪。然而公平正義叫得振振有辭，卻忘了國家經濟和人民生活停滯了近20年，才是他們不公不義的結果。政治人物食民俸祿，最大的責任是創造人民安居樂業。薪水收入是幸福經濟的必要條件，物價穩定則是充分條件，缺一不可。

他說道，台灣目前檯面上的政治人物以善言者多，然政府最大的悲哀是讓人民賺不到足夠安身立命的錢，政客最大的無恥是讓人民享受不到公平競爭的環境。政治人物一再消費公平正義的結果是，人民對未來越來越沒有信心，企業也會選擇出走。選舉是人民選擇代理人的重要抉擇，選擇本來就不容易。

林義鈜說，他來自基層農家子弟，一個受過嚴謹專業外科訓練的心臟科醫生，但也拿到工程管理博士學位，同時還是東海大學斐陶斐獎得主。醫學中心行醫與基層診所開業的經歷，更懂得庶民語言。我看到了台灣困境，困在泥沼中，將用「挑戰現況，改變台灣」踏出行動的第一步。

【更多新聞】

第一筊就聖筊　大甲媽遶境進香4/7起駕

三角畸戀勒殺情敵公墓埋屍　撿骨師故意殺人起訴

少女愛上歐巴私奔　哥護妹砸車「右腿遭槍擊」

ET快訊
嫩模悠閒喝星巴克　提早5分到登機口驚「飛機走了」
世界盃／完美招牌湯瑪士迴旋　李智凱鞍馬再奪金！
轟東區沒落！羅霈穎「驚人百萬收租」　4億房產大亨身家曝光

關鍵字：心臟名醫,台大,柯P,總統御醫,林義鈜,立委,選舉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

相愛10多年分手收場…男默默走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

抓到了！台南婦遭「狠刺4刀」肚破腸外露　口罩女兇嫌落網

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

快訊／索討16年前車禍賠償　幼子驚恐目擊父遭開山刀破肚不治

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

柯文哲4天快閃訪以色列　6年前蔡英文也去過

與柯P有瑜亮情結　前總統御醫林義鈜宣布參選立委

亞洲第一部同婚法案！外交部霸氣喊：我台灣我驕傲

綠轟兩岸協議「自打嘴巴」　國民黨：阿扁也曾提過

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

柯文哲4天快閃訪以色列　6年前蔡英文也去過

與柯P有瑜亮情結　前總統御醫林義鈜宣布參選立委

亞洲第一部同婚法案！外交部霸氣喊：我台灣我驕傲

綠轟兩岸協議「自打嘴巴」　國民黨：阿扁也曾提過

台灣燈會花燈丹麥參展！駐丹代表處：將台灣推展到國際

「給我一支掃帚我都跟他拚」　郝龍斌嗆蔡、蘇：是哈利波特嗎？

台南七股黃昭堂雕像被人潑紅漆　犯案者：不滿轉型正義

影／韓國瑜現身三重輔選破萬人湧進　攤商賺翻：韓流真的超強

全球遊輪產業年增上百萬新客源　公主遊輪打造五艘全新船吸客

2020擔任國民黨總統副手？　張善政：沒有考慮

押韻掰！說客改念「ㄕㄨㄛ」客　陸為「習慣用法」修改傳統讀音

3萬人擠爆三重看禿子！韓國瑜大進場　阿嬤爬椅子摔倒送醫

成就夢想！《英雄聯盟》校際盃開放報名 冠軍獎金15萬

台北燈節踩街嘉年華遊行24日登場　必看交通管制懶人包

ABL／吳永盛加盟首秀　夢想家109比101對香港東方4連勝

河口躺「3.4公尺深海大烏賊」嚇瘋民眾　日網憂：大地震前兆

TOYOTA「神車ALTIS」大改款3／27發表！油電動力首次搭載

牛市大反撲！元月基金規模破2.7兆　達史上第七大

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

政治熱門新聞

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

兩岸若戰　蔡：我們承受第一波！

「韓流」發威萬人擠爆！居民轎車..

就算被抗議10次...歐議員：..

高嘉瑜神解柯韓粉屬性　笑翻全場

大陸攻台　蘇貞昌：剩一隻掃帚我..

高雄將舉辦「韓包待放」大賽

侯友宜腰傷復發　雙北論壇柯文哲..

快訊／「三子同框」造勢破局　侯..

謝龍介回嗆段宜康：戶籍遷來麻豆..

影／ET專訪蔡英文寵物集團　C..

韓國瑜現身三重　攤商賺翻：韓流..

蔡英文：外部網軍攻擊影響201..

鄭世維造勢再掀韓流　「韓國瑜飯..

更多熱門

相關新聞

Line@改名重新啟動　柯文哲一問三不知

台北市長柯文哲在九合一選舉期間活用通訊軟體Line聚集支持者，官方帳號府開設便被「加爆」達到人數上限，獲得廣大迴響。但在選舉結束後隨即禁聲的官方帳號，23日突然復活，要揪粉絲在柯文哲出訪之時也別忘了參加台北燈節。此舉被外界視為要為明年備戰，但柯文哲被汶錡此事時卻一問三不知，直說要會去查查看，「奇怪，長官都沒說開通。」

再嗆新潮流　柯文哲：沒看到什麼好人

願幫余天站台　柯P：活在世上不只有政黨

談課「空店稅」　柯P直言房屋持有成本太低

柯侯會破局　柯P：人吃五穀雜糧還是會生病

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

子瑜近照曝光　「染成這髮色」美翻

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面