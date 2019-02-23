與柯P有瑜亮情結　前總統御醫林義鈜宣布參選立委

▲心臟科名醫林義鈜宣布投入台中市立委選舉。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

「射出去的箭就不會回頭！」前台大心臟外科醫師，與柯Ｐ都是總統御醫，有瑜亮情結的義鈜診所院長林義鋐，有感於台灣亂象太多，為了幫人民爭取福利，他22日宣布將參加國民黨下一屆台中市西區、南屯區立法委員初選，希望能「挑戰現狀，改變台灣！」

心臟科名醫林義鈜目前在台中市自己開診所，他在台大服務期間是台北市長柯文哲的同事，2人都是心臟外科權威朱樹勳學生，更分別擔任過前總統李登輝、陳水扁御醫。2人在台大醫院就有瑜亮情結，但柯P第一次選台北市長時，林仍幫他募款，他在柯P當上市長後還傳簡訊恭喜，希望他能有所作為，為台北市民謀福利。

離開台大，在台中開診所的林義鈜，除了醫術精湛，更與強調全人治療，跟病人維持良好的醫病關係。雖然病人多，但他看診仍十分仔細，在醫界享有盛譽。他也十分關心時事，常在媒體發文闡述自己的看法，不少人都勸他可以朝政壇發展，但原本都沒思考過的他，卻決定要投入下一屆的台中市西區、南屯區立委國民黨初選，並於22日宣布，令人好奇。

▲林義鈜與柯P都擔任過總統御醫，在台大更是瑜亮情結的同事。（圖／記者李忠憲攝）

林義鈜準備參選聲明，以「挑戰現狀，改變台灣」為題，更形容自己是「射出去的箭就不會回頭！」展現自己的強烈企圖心。

他表示，新上的縣市長們到底能為我們台灣帶來什麼樣的新氣象，能不能讓我們的同胞百姓生活更好，這些都還是個未知數。目前民進黨傾全力「打韓」與「卡韓」的效應，是否會更撕裂台灣，加深民眾的對立呢？

林義鈜說，今年他給自己選一個「和」字。「和」代表著「和平」，也代表著「和氣」。我們可以從三個角度來看它。一是「人和則聚，不和則散」，代表人與人相處必須互相尊重、包容，以和為貴；二是「家和則旺，不和則敗」，代表家庭內父子、夫妻、兄弟姊妹、妯娌之間和氣相處；三是「國和則興，不和則敵」，代表民眾應該以對話代替對立、求同存異，追求國泰民安，富國強民。

▲林義鈜將參選國民黨台中市立委初選，為民喉舌。（圖／記者李忠憲攝）

他表示，有健康且富裕的百姓，國家才強盛，帶著我們的護照走遍全世界，才會被尊重。但是很可惜，目前我們在政府採用鎖國政策之下，常常被打壓難以抬頭。雲門舞集藝術總監林懷民，在退休前最後的一齣舞作《關於島嶼》，這齣彷彿呈現台灣歷程的舞作，林懷民說是他的「懺悔錄」，問他懺悔何來？他字字沉重地說：「台灣的今天，都是我們的共業，是我們眼睜睜讓這些事發生。」

林義鈜說，現在政治人物花太多時間做政治分類，來來去去的頻繁選舉，把大家的格局做小了。心胸狹小，路會越走越窄，林懷民說：「台灣必須擁有更大的格局，才能真正自處，並在國際上界定自己，凸顯存在的必要性。」

林義鈜也詮釋立法委員要做什麼事，他說，「政治家一切為公，政客一切為自己」，我相信「要先忘掉選票，才有最後的選民支持。」這次韓流背後的政治哲學，才是國民黨應深思之處。韓流現象也提醒國民黨，選後要革新，先從「心」和「人」做起。

選舉到了。政治人物紛紛開出各種支票，公平正義是其中最常叫的口頭禪。然而公平正義叫得振振有辭，卻忘了國家經濟和人民生活停滯了近20年，才是他們不公不義的結果。政治人物食民俸祿，最大的責任是創造人民安居樂業。薪水收入是幸福經濟的必要條件，物價穩定則是充分條件，缺一不可。

他說道，台灣目前檯面上的政治人物以善言者多，然政府最大的悲哀是讓人民賺不到足夠安身立命的錢，政客最大的無恥是讓人民享受不到公平競爭的環境。政治人物一再消費公平正義的結果是，人民對未來越來越沒有信心，企業也會選擇出走。選舉是人民選擇代理人的重要抉擇，選擇本來就不容易。

林義鈜說，他來自基層農家子弟，一個受過嚴謹專業外科訓練的心臟科醫生，但也拿到工程管理博士學位，同時還是東海大學斐陶斐獎得主。醫學中心行醫與基層診所開業的經歷，更懂得庶民語言。我看到了台灣困境，困在泥沼中，將用「挑戰現況，改變台灣」踏出行動的第一步。

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