謝金河二評數字王國為宏達電翻版　謝安喊大和解

▲右起為數字王國行政總裁謝安、財信傳媒集團董事長謝金河、台灣玉山科技協會理事長李紀珠與buzzorange社長戴季全。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

數字王國透過所做的台灣第一位虛擬人偶像Ben，趁著在玉山科技協會春酒晚宴中登場時，主動提及欲讓其行政總裁謝安與財信傳媒集團董事長謝金河二人大和解，原由是因為謝金河先前兩度提起數字王國邀請周永明加入後的股價跌落。二人沒想到在李紀珠邀請出席同個場子擔任演講人會面，雙方也握手第一次相見歡。

▼數字王國行政總裁謝安（右）主動提及大和解，財信傳媒集團董事長謝金河握手相見歡。（圖／記者李蕙璇攝）

ETtoday記者採訪謝金河對於謝安所說的大和解看法。他說不認識謝安，沒有任何成見，只是單純觀察數字王國發展，也就沒有和解不和解原因。但謝金河仍話鋒一轉，提到數字王國發行股數太多，以致於股價低，是不是應該重整股數，譬如說現有的100股變成為1股，比較可以消除外界的疑惑。

記者續問看了謝安於台灣玉山科技協會春酒晚會中，詳述數字王國的VR、AR、虛擬人及在好萊塢的科技發展技術，對數字王國有何新看法？謝金河說略有一些認識數字王國，但是仍要多觀察其公司經營的業務、獲利等層面，以目前這幾年看到的虧損狀況，他只能說還要再多觀察。

▼數字王國行政總裁謝安（右）與財信傳媒集團董事長謝金河昨天於台灣首次碰面。（圖／記者李蕙璇攝）

謝金河於去年9月16日在《財訊》表述，14日數字王國代號00547，發行243.11億股，股價收盤0.102港元，最低跌至0.09港元，對照當年謝安從宏達電請來AR、VR主力的周永明時，股價最高到3.03港元，而周永明個人也持有25.7億股。但15年虧1.56億港元，16年再虧4.79億港元，2017年又虧5.24億港元。

▼數字王國為台灣玉山科技協會春酒晚會特製第一個偶像虛擬人Ben。（圖／記者李蕙璇攝）

2017年9月初謝金河則是在臉書上說，數字王國來勢洶洶，原以為這是一家不得了的好公司，一時好奇，深入研究一下，才知道這家公司好像是宏達電的翻版。因為數字王國股價從3.03港元，跌至0.247港元，股價剩不到10分之1，立刻聯想到宏達電從1300元跌到剩下兩位數的悲慘過程。

再者是數字王國的主席周永明原是王雪紅的最佳拍檔，2016年轉戰數字王國，如今他全力打造數字王國的AR、VR新世界，走的路跟宏達電完全一樣，但夢很大，短期卻很難看到效益。

▼數字王國行政總裁謝安。（圖／記者李蕙璇攝）

謝金河當時就指出，數字王國2016年虧損4.983億港元，2017年上半年又虧2.02億港元，虧損仍在惡化中。不過，很有趣的是，數字王國股價那麼低，原來是股票印了很多，數字王國發行224.35億股。如今謝安接掌了數字王國，周永明成公司的打工仔，他能不能再造數字王國的傳奇？大家可以拭目以待！

依新浪財經網港股顯示，數字王國股價昨收盤0.177港元，今開盤0.184港元，總股本266.307億，港股市值47.14億。

謝安昨晚於台灣玉山科技協會中表示，將成立第一家虛擬人經紀公司，與線上藝人、名人簽約掃描臉部體型等特徵製作專屬比擬真人的虛擬人，便可以一人有多角分身參與許多活動。謝安還說，自從周杰倫與鄧麗君透過虛擬技術合唱演出之後，鄧家便主動洽詢相談合作方案，雙方也簽約20年計劃，在商業模式上還需再多開發。

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