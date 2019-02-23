麻豆柚有真假　陳筱諭勸龍介叔：搞清楚才不會作白工！

▲台南市立委補選參選人陳筱諭說，請「龍介叔」先弄清楚麻豆文旦柚的真假，免得叫賣了老半天，結果半顆麻豆文旦柚都没賣到，反而賣出一堆外地的柚子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對國民黨立委補選參選人謝龍介頻頻強調，要到麻豆幫忙賣文旦柚，8個月賣不好就辭職的話術，立委補選參選人陳筱諭笑著說，她先代表麻豆農民謝謝「龍介叔」，但也請龍介叔先弄清楚麻豆文旦柚的真假，免得叫賣了老半天，結果半顆麻豆文旦柚都没賣到，反而賣出一堆外地的柚子！

陳筱諭說，現在社會各階層確實都希望大家一起拼經濟，每個政黨選舉也都喊著要拼經濟，從馬英九的633到韓國瑜的發大財，一個喊得比一個嗨，選民也聽得很爽快。只可惜，大家的經驗都是，選前喊一喊，選後再打算！

陳筱諭，現在謝龍介把高雄韓國瑜那一套賣菜經，也拷貝到台南來唸，還說，接下來要到麻豆來幫忙賣文旦柚。對此，陳筱諭忍不住笑稱，其實麻豆的文旦柚，除了去年水災，被說得好像文旦都掉光了，才造成一點點滯銷，否則幾乎每年都賣到缺貨，根本没有滯銷問題。

陳筱諭透露，其實麻豆在柚子採收期，半夜都會有人開著貨車把外地的柚子載進來麻豆，假裝是麻豆文旦，可見麻豆文旦有多熱門。其實，麻豆人最痛恨的就是這種情況，買麻豆文旦的紙箱去裝外地的柚子，假裝是麻豆文旦，壞了麻豆文旦的名聲。其實現在台南的農漁民都是希望，讓自己的產品知名度更高，能發揚光大，讓國外的人知道，台南的農漁產品品質是世界第一！

陳筱諭奉勸「龍介叔」，幫忙賣農漁產品當選舉口號，當然好，但是最好能弄清楚農漁民的真正需求，別叫賣了老半天，卻是幫外地人作嫁，白忙一場！