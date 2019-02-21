再喊話蔡英文特赦陳水扁　陳師孟：現在就是「適當時機」

▲前總統陳水扁。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

監察院日前通過監委陳師孟「前總統陳水扁四大案換法官案」調查報告，認定「人為介入」併案，有程序瑕疵，監委陳師孟21日再度向總統蔡英文喊話，特赦陳水扁，現在就是適當時機。

陳師孟談到扁案表示，「這幾個案子都有政治操作的痕跡，程序正義上有污染的話應該還阿扁公道」。他強調，扁案發現瑕疵，司法院跟蔡總統都應該做處理。

陳師孟也透露，其實他手中還有一個中信慈善基金會董事長辜仲諒教唆偽證案，特偵組檢察官到日本跟辜仲諒說，如果他回來「咬到阿扁」，紅火案就可以不被羈押，「司法可以用政治來玩嗎？」

本土社團日前呼籲蔡英文特赦阿扁，對此，陳師孟表示，不應因為要選票或是怕選票流失才特赦阿扁，他的人權的確被侵害，司法平反幾乎很困難，應該用政治平反，有人認為總統特赦只能適用於定讞案件，「這是觀念錯誤的」，特赦與大赦都是「赦免法」規定，定讞與否都適用。

陳師孟說，蔡總統就任後約2個星期，當時民進黨秘書長洪耀福曾就說，蔡總統會在政治上、法律上設法平反、恢復陳水扁名譽，時任高雄市長陳菊也說，蔡總統會在「適當時機」特赦扁，但到現在「適當時機」一直沒有出現，這次是一個「適當時機」，因為真相已經公布，如果現在還不是特赦阿扁的適當時機，「那我就不知道什麼是適當時機」。

