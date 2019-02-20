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「程序正義遭污染」 陳師孟籲蔡英文：應該特赦陳水扁！

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▲▼陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書「YonGe Chen」）

▲陳水扁。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

監察院日前通過監委陳師孟「前總統陳水扁四大案換法官案」調查報告，認定時任北院刑事庭審核小組成員、刑一庭長陳興邦「主動介入」協調併案，「脅迫」原受命法官何俏美提出簽呈併案。陳師孟在最新一期「尖尾週記」直言，「扁案審理過程的程序正義確實已遭污染」，呼籲總統蔡英文應該特赦陳水扁。

陳師孟說，「我們發掘出這些真相，表示扁案審理過程的程序正義確實已遭污染，四大案換法官確實受到不當行政干預，這樣是否足以啟動司法平反手段，例如符合提起非常上訴的條件，我們不知道；唯若不然，我們認為至少應該啟動政治平反，也就是總統的特赦

他說，特赦的本意就是在正常司法作為窮盡時，對有特殊政治意涵的事件及人物，進行完整的人格恢復，彰顯特殊的理念價值。

▲▼監委高涌成、陳師孟、蔡崇義。（圖／記者楊亞璇攝）

▲監委高涌成、陳師孟、蔡崇義日前針對扁案開記者會。（資料照／記者楊亞璇攝）

陳師孟指出，陳前總統在任時，雖然是少數執政，猶全力建構台灣主體意識，鞏固台灣國際地位，以致甫卸任即為繼起的傾中政權所囚虐，一直到今天未能洗刷罪名，「台灣人民欠他一個公道。」蔡總統若能善用這項專屬總統的特赦權，免除陳前總統莫須有的罪與刑，將使我們這個調查案的價值真正發揮，也是我們最大的心願。

台北地院2008年以「訴訟經濟及避免判決歧異」為由，將「前總統陳水扁被訴四大案」更換法官，由原來的法官周占春併入法官蔡守訓合議庭審理的「吳淑珍等被訴貪污案」，遭到外界質疑「中途換法官」、「大案併小案」及「專業庭併一般庭」。

陳師孟調查發現，前後案的法官都認為沒有併案的必要性，陳興邦卻介入併案，找何俏美談話，要求他上簽呈表示要求併案，威脅何俏美不這麼做要將她調庭，「這是相當嚴重的干預」，並直批「非常離譜！」

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