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懂事「洗碗妹」清秀甜笑戀愛了　2年後近況曝光粉絲全心碎

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▲▼越南「洗碗妹」笑容超甜，2年後近況曝光粉絲全心碎。（圖／翻攝自臉書／Nguyễn Yến）

▲稚嫩笑容仍讓許多網友小鹿亂撞。（圖／翻攝自臉書／Nguyễn Yến，下同）

國際中心／綜合報導

越南有著清秀外表的女子Nguyễn Yến曾在2017年爆紅，當時她微笑比出勝利手勢，一邊蹲地洗碗的照片讓許多網友都直呼「戀愛了」。如今，當媽後的她仍是經常在臉書貼出照片，雖然偶有自拍，相片主角卻幾乎換成了老公與小孩，顯現出滿滿母愛。

Nguyễn Yến曾因為一張洗碗照竄紅，當時受訪時她說，自己從小就知道要幫忙母親的餐廳，她沒想過會受到廣大關注。有著烏黑秀髮的她皮膚相當白皙，亮麗的外型讓許多網友心中冒出粉紅泡泡，不過，她已經結婚，並非單身，談到老公時還會露出靦腆微笑，讓不少粉絲只好死了心追求。

▲▼越南「洗碗妹」笑容超甜，2年後近況曝光粉絲全心碎。（圖／翻攝自臉書／Nguyễn Yến）

▲現在的重心都擺在小孩身上。

瀏覽過去Nguyễn Yến的相片，光是一張泳裝照就吸引至少7000人按讚，一頭長髮配上甜美笑容，讓網友紛紛稱讚「太漂亮了」、「我愛你」、「可以娶你嗎」，相當有人氣。

▲▼越南「洗碗妹」笑容超甜，2年後近況曝光粉絲全心碎。（圖／翻攝自臉書／Nguyễn Yến）

▲之前留著長髮。

近期Nguyễn Yến的照片又被網友翻出來，跟2年前相比，她少了點稚氣，看起來比較成熟，臉書上幾乎都是孩子的身影，也經常曬出親子合照。她22日在臉書寫道，突然有很多人加她好友，讓她好奇為何會這樣，得知是自己的近況引起熱議後，她還用中文寫道，「謝謝你一直關心我。」

▲▼越南「洗碗妹」笑容超甜，2年後近況曝光粉絲全心碎。（圖／翻攝自臉書／Nguyễn Yến）

▲▼今昔對比。

▲▼越南「洗碗妹」笑容超甜，2年後近況曝光粉絲全心碎。（圖／翻攝自臉書／Nguyễn Yến）

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關鍵字：正妹,越南,東南亞要聞

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