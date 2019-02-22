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親子

虐兒洩憤拍片當武器　綠玫瑰：請扶蘆洲媽媽一把！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

蘆洲媽媽對自己的3歲兒子家暴，還拍下影片傳給老公，逼不知道在哪逍遙的老公趕緊回家，在看了影片跟媽媽的說法後，曾經有類似經驗的我，百分之百肯定，雖然做錯事，但現在最需要幫助的，其實是那位媽媽。

婚姻，原本是兩個人愛情的里程碑，家庭，是一對愛侶共同營造出來的堅固堡壘，當承受另一半的不忠跟暴力時，這位媽媽崩潰了。

她對生活中所有事，感到焦慮及無奈，對孩子的包容度降到最低，她可能曾經試圖保持冷靜，但心頭的憤恨，卻讓人無時無刻不在失控邊緣，丈夫的外遇讓她自卑，丈夫的暴力讓她害怕，她發怒的燃點變低了，當孩子不能依照她的教導常軌去做時，就像火山爆發一樣，一發不可收拾。

你相信嗎？連她自己都不能原諒這樣的自己。

當然，她絕對不該把對丈夫的怒氣轉嫁到兒子身上，但在封閉的環境裡，缺乏自信與可以傾訴的對象，這受害者的判斷跟思考角度，會跟一般正常人產生極大的反差，既使明明可以向外界踏出重生的一步，可是她仍會不斷地催眠自己：「完了，毀了。」

小時候，我母親還跟我們同住時，幾乎天天被父親狂毆，她本來就是很溫和的人，這樣一搞，完全崩成憂鬱症、精神耗弱，還曾經企圖跳樓，我記得很清楚，每當父親白天去補習班教課，我和妹妹就偏好找爺爺玩，因為母親對於我們玩耍音量的忍耐度極低，一點點聲響，她就會掐住我們手轉一圈。

她是故意的嗎？不是！她當時被逼到精神出問題，沒有辦法用正常的方式排解，又不敢反抗先生，成天恍惚、驚恐度日，我跟妹妹自然成為受氣包。

現在外界的聲音，當然都是指責這位媽媽，企圖用「罵醒」的方式來提點她，孩子不是拿來挽回，或是發洩憤怒的物品，但鮮少有人用更理性的態度去看待整件事，不管是相關機關、社工、家人，她已經生病了！一定要幫助她重建自信，帶著她走出來看看世界的美好，她都病了，怎有可能用健康的態度對待孩子？

家暴絕非單一家庭之事。

還有，那位先生啊，你放任自己的拳頭跟下半身，造成老婆精神崩潰、拿小孩出氣，你就一點責任都沒有嗎？始作俑者就是你啊！還是你打算把責任都推給女方，都是因為「她怎樣怎樣，我在家裡沒有溫暖，才向外尋求慰藉！」看看自己吧，打老婆、對家庭不忠，不用嗆「你是不是男人」啦，連人都不配當！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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