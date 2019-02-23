人夫帶小三「遠征」洗溫泉　穿四角褲被抓姦扯辯：在散心

▲張男帶小三遠征東部，僅穿四角褲被抓姦。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／桃園報導

桃園一名張姓男子與一名王姓女子發生婚外情，張妻發現後曾委請徵信社跟蹤丈夫，但都失敗告終，乾脆直接在丈夫車上裝GPS。2018年5月間張男王女遠征到東部泡溫泉，張妻發現後立即找徵信社抓姦，果然抓到丈夫僅穿四角褲與小三共處一室，最後她以嚴重破壞夫妻幸福，向丈夫求償。沒想到張男事後竟還辯稱是「來散心」，主張拒賠，但法官不接受他說法，判他應賠償妻子10萬元。

判決書指出，張男與王女發生婚外情，且經常藉故晚歸，或是以出差名義與王女赴外地旅遊。張妻察覺有異後，曾2度委請徵信社跟蹤丈夫，但都沒有抓到對方外遇的證據，最後乾脆在他車上裝上GPS。

2018年5月13日張男再度晚歸，早有計畫抓姦的張妻立刻調查丈夫去向，竟發現對方遠在東部，便立刻找徵信社抓姦，果然抓到張男與王女衣衫不整，且還只穿條四角褲躺在床上，床縟又有使用過的痕跡，張妻事後憤而對丈夫提告求償10萬元。

法院審理時，張男矢口否認與王女的關係，且辯稱當時是陪對方外出散心，但卻突然身體不適無法開車返家，只好隨便找飯店休息。事發當下，他已躺下休息，王女外出購買東西返回飯店，剛進房間想關上房門時，徵信社人員就衝入房內蒐證，但根本沒有抓到通姦證據，因此主張拒賠。

法官檢視張妻提供的錄影畫面發現，張男雖稱身體不適，但事發當下與徵信社人員激烈爭吵，明顯與事實不符，且王女對於張男僅穿一條四角褲並無感到尷尬或是避卻的反應，因此認定2人有逾越一般朋友的關係，因此判張男應賠妻子10萬元。

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