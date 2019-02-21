老公「偷吃女同事」戶口名簿多2娃　人妻痛哭：你跟別人在床上纏綿

▲陳男偷吃孫姓女同事，還和對方生下2個小孩。（圖／示意圖，無關本案／CFP）



突發中心／台北報導

一名陳姓男子不僅出軌孫姓女同事，還和對方生下2個小孩，事情直到陳妻發現戶口名簿上多了2個小孩才曝光，她氣得對丈夫怒吼：「我累得半死，你卻與別人在床上纏綿」，但檢察官調查後卻發現，陳妻提告時已經過了6個月告訴期，因此對陳男、孫女處以不起訴處分。

根據《蘋果日報》報導，陳男和孫女是工作上的同事，但兩人卻從同事情發展成婚外情，還接連生下2個女兒，而事情直到陳妻發現戶口民簿上多了2個小孩才起疑，而當時陳男還誆騙是因為孫女遭男友拋棄，才會領養她小孩。

陳妻不相信丈夫的說詞，一查之下果真發現他外遇，而她也傳訊告訴丈夫，「我無法與別人分享你，我下班累得要趴了，你卻與別人在床上纏綿」並對兩人提起妨害家庭告訴，但檢察官調查後發現，陳妻分明在2016年8月間就知道丈夫外遇出軌，但卻到2018年4月間才提出告訴，已經超過6個月的告訴期，因此將陳男、孫女處以不起訴處分。

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