　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

老公「偷吃女同事」戶口名簿多2娃　人妻痛哭：你跟別人在床上纏綿

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲陳男偷吃孫姓女同事，還和對方生下2個小孩。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

突發中心／台北報導

一名陳姓男子不僅出軌孫姓女同事，還和對方生下2個小孩，事情直到陳妻發現戶口名簿上多了2個小孩才曝光，她氣得對丈夫怒吼：「我累得半死，你卻與別人在床上纏綿」，但檢察官調查後卻發現，陳妻提告時已經過了6個月告訴期，因此對陳男、孫女處以不起訴處分。

根據《蘋果日報》報導，陳男和孫女是工作上的同事，但兩人卻從同事情發展成婚外情，還接連生下2個女兒，而事情直到陳妻發現戶口民簿上多了2個小孩才起疑，而當時陳男還誆騙是因為孫女遭男友拋棄，才會領養她小孩。

陳妻不相信丈夫的說詞，一查之下果真發現他外遇，而她也傳訊告訴丈夫，「我無法與別人分享你，我下班累得要趴了，你卻與別人在床上纏綿」並對兩人提起妨害家庭告訴，但檢察官調查後發現，陳妻分明在2016年8月間就知道丈夫外遇出軌，但卻到2018年4月間才提出告訴，已經超過6個月的告訴期，因此將陳男、孫女處以不起訴處分。

【更多新聞】

年輕妹子公主癌末期！　電梯「猛滑手機」怒飆路人：怎沒問我去幾樓？

跟恩客上旅館！前戲到一半「男友急CALL」　酒店妹爆哭反悔還告性侵

影／賓利遭爆撞怒嗆「賠得起嗎？」　CEO車主再轟：肇事者不用打悲情牌

ET快訊
3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯一審判刑15年
快訊／同婚草案政院拍板！27條法案完整內容一次看
酷炫講錯話！吳宗憲開罵把他趕出場　網傻眼：真的白目
夫半夜上健身房LINE「哥好愛你」　醫生妻跟蹤抓到小三是男的

關鍵字：老公,人妻,戶口名簿,外遇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕妹子公主癌末期！　電梯「猛滑手機」怒飆路人：怎沒問我去幾樓？

新婚騎士遭撞死！妻抱4月女嬰痛哭　出殯車繞客運站怒撒冥紙

影／賓利遭爆撞怒嗆「賠得起嗎？」　CEO車主再轟：肇事者不用打悲情牌

神明送雍正對聯「惟以一人治天下 」暗示選總統？　韓國瑜：天下改成高雄

手握拳上下套弄！按摩女問男警「要不要打？」　被逮硬拗：打籃球啦

影／鄭文燦秘書被保全攔爆怒「一定要認識我」該好好耍特權　網譏：好大的官威

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

「看三小啦」醉男排隊買臭豆腐　少年瞄他一眼挨拳

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

「看三小啦」醉男排隊買臭豆腐　少年瞄他一眼挨拳

出差搭便車仍申報交通費　國立二林工商校長涉貪遭聲押

快訊／內湖29歲男「背部、臀部、腹部」遭穿刺　妹妹一旁看見嚇傻

15年老車上國道突起火瞬間燒成廢鐵！　駕駛跳車逃命

快訊／這款義氣！不爽被好友催債殺人　棄屍荒山判刑16年

快訊／槍殺前立委姪子波及無辜民眾　無期徒刑變判18年

酒客鬥毆成臨檢重點　闆娘控警施壓揚言跳樓泣喊「韓國瑜交待的」

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

區別重劃區　千萬元市中心宅更保值

陳文茜忘記帶錢包「霸氣借1萬」逛夜市　笑咪咪拿韓總畫糖：好像和尚

獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

2女逛瑞豐夜市狂買刮刮樂　真相是「邊買邊偷」3小時乾洗3家

護家盟：同性戀是「性行為偏差！」　發超長新聞稿批同婚專法

李國毅怕鬼演禮儀師心慌慌！　簡嫚書腦補「四角戀」續集

火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

川普：望解除北韓經濟制裁　河內峰會不是最後一次「川金會」

欣偉傑董座詐貸11億元獲200萬交保　檢續查兆豐銀有無內鬼

社會熱門新聞

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回..

夫LINE：哥愛你　小三是男的..

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9..

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9..

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊..

1漁工持棍相伴！穩鵬3台幹固守..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

正妹醉倒Uber　警忍笑Cal..

228就出來亂　退役軍官踹斷和..

父搭機趕見最後一面　謝政鵬：說..

夫外遇！她玩GAME求升等愛上..

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會..

更多熱門

相關新聞

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

台北嚴姓女醫生發現結婚20年的李姓丈夫常在深夜11時許說要去健身房，直到凌晨1時到3時間才回家，甚至與暱稱為J的陌生人互傳「哥好愛你」、「想你到胸痛」等曖昧語句，好奇偷偷跟蹤，沒想到小三竟然是男的！一氣之下決定提告求償300萬元。不過，台北地院法官認為，雖然對話紀錄其中一方確實是李男，但無法證明是與江姓男子發生婚外情，因此僅判賠60萬元。

太太開車掉1零件→報廢　網全看傻苦笑

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

老公「10萬千鈔雨」發紅包妻爽翻

曬爆乳照引痴漢　人妻PO「小雞飼料」擊退

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

透天厝門面「空長2層樓」　網曝用途

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面