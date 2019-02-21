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親子

遇人夫網交嫩妹　她糾結：該拆穿這新好男人的面具嗎？

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

俗語說：「哪有貓兒不偷腥，哪個男人不偷吃？」大部分的人，在聽聞朋友遭逢伴侶出軌時，第一直覺都是想到財產跟小孩的分配，甚至勸一句：「如果有出錢養小孩就算了啦！」卻鮮少有人關注那個被傷害的對象，到底遭受怎樣的身心打擊，於是，當我看到那個揹著男寶寶排摩天輪的男子，實在無法直接上前跟他的太太提醒：「看看妳老公的臉書訊息吧！」

星期三真的好熱，因為DAHLIA有些小毛病要長期追蹤，所以請了假到醫院做檢查，檢查完之後，我想台北燈節不遠，就帶著孩子到台北車站前面看佩佩豬，雖然是平日，但人還是挺多的，看到那邊有一些免費的遊樂設施，像摩天輪啊、旋轉木馬啊，DAHLIA就吵著要去排隊。

別看摩天輪小小的，8個車廂開4個，轉一圈要10分鐘，縱使排隊人龍看起來不長，但幾乎是沒有前進的，我的前方是一位打扮入時、胸前還揹著小男嬰的先生，他沒有同行者，可能排到發慌，便玩起手機，還開語音打字傳訊息。

一開始我沒有在聽他說什麼，直到覺得他的語氣好溫柔喔，讓人好生羨慕，猜想：「不會是自告奮勇帶孩子出來玩，讓媽媽在家好好休息的新好男人吧？！」他輕輕搖著男嬰，對著手機說了一堆，視力極好的我，突然瞄到一段對話。

對方：「想你」，先生回：「我也是」，對方：「到家了！」並傳來一張粉紅色網美氛圍的濃妝清涼照，可能是不小心誤觸，他將照片打開放大，正準備用語音打字時，卻在下一秒立馬收手，把messenger的畫面，切到Line的公司群組。

此時，一位身材纖細、紮著馬尾、臉上毫無脂粉的女子，牽著一個可愛的小女孩過來。

女子微笑開口：「老公，這邊還要排多久？」小女孩說：「爸爸，我想去那邊！」先生用一種體貼的口氣回：「不知道，我一個人排就好，妳先帶XX過去。」應該是太太的那位女子，便朝著先生笑開了，彎著腰像小女孩說：「我們一起排吧！」先生霸氣地回：「ㄟ，我排就好，妳趕快帶她去排旋轉木馬。」

呃，這是怎回事？

女子走遠後，剩下父子檔的世界，先生拉拉窄版西裝的袖口，又掏出手機，卻似乎顯露些焦躁、來回踱步，我趕忙拍下他的照片，思索自己該怎麼做，可是，好像…怎麼做都不對啊？？？去跟太太說，可能會被當多管閒事，去勸告先生，我身邊還帶著4歲女兒啊，這樣是不是太危險了一點？

真的好難過，我才剛剛經歷類似的事件，我小孩的爸爸也做了很過分的事，讓人無法不懷疑，過去我們交往的十幾年中，到底有沒有真實存在，可笑的是，我百思不解他說謊的原因，甚至企圖把罪過攬在自己身上，「是不是我身材不好？是不是我不夠關心他？」那是一種痛到形容不出來的感受。

可是，當我看到這位先生的太太，生兩個依然纖細，還對老公洋溢著幸福的微笑，體貼老公說要一起排隊，我不禁冒出問號：「這樣的女人也被欺騙，男人到底要的是什麼？」實在不想把世界劃分為二，但那些出軌、欺騙的人，竟然看不出有一絲一毫的良心不安。

當太太遠遠帶著女兒走過來的時候，我看到先生拿著黑色大理石外殼的iPhone，迅速且熟練地切換APP，完全沒有緊張的感覺，在接收太太的體貼與女兒的撒嬌時，這位先生難道沒有對兩張笑臉，與他胸前揹巾裡的小男嬰，感到一點點的慚愧？

男人啊，珍惜妻兒，不讓家裡人哭，才是真氣慨啊！小時候，我跟父親在獅子會裡應酬聚會的時候，表面上，大家都誇讚那些帶小三、小四的叔叔伯伯「很厲害！」但，私底下還是各種不屑、議論紛紛的！

我不知道傳照的小女生，知不知道自己是小三？也不曉得他們發展的程度，是網友曖昧，還是已經有了肉體關係？正因此，我不想去延伸、去猜測，甚至把照片直接貼出來公審，我連自己的切身之痛都不曾公佈了，那實在不是我的作風，只希望，不管是哪位當事人看到，太太幸福的笑容，都能繼續維持下去。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,家庭,婚姻,外遇,小三,偷吃,出軌

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