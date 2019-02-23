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人妻婚後拒滾床單竟懷孕！回想與「孩子的爸」那晚變害羞少女

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▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲人妻婚後拒與老公行房，竟外遇懷孕。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

社會中心／綜合報導

台北一名曾姓女子結婚後很少行房，甚至婚後一個多月都不願讓老公碰她身體，沒想到卻懷孕了。曾女的老公對此感到驚訝，某天吵架過後，老婆才坦承孩子的爸不是他，而是某天與青梅竹馬上床後懷上的，綠光罩頂的他憤而提告，之後雙方達成和解，曾夫撤回告訴，台北地院日前判公訴不受理。

據《蘋果》報導，曾女和丈夫是研究所的同班同學，交往之後順勢結婚，但是卻幾乎沒有性行為，甚至結婚一個多月，正是甜蜜期的時候，曾女都拒絕讓老公碰她的身體。沒想到在2017年春節期間，曾女因為心情不好，約了青梅竹馬的國中同學郭男出門聊天，沒想到一見面就打得火熱，兩人直接開車到陽明山的溫泉飯店，談心整夜之後發生性關係。

曾夫對於老婆不給碰的行為感到困惑，卻也選擇尊重，並未強求。之後得知老婆懷孕的消息，雖然感到很開心，但自知兩人根本很少上床，莫名感到綠綠的，2017年5月，夫妻倆因為小事吵架，妻子一氣之下脫口說出「小孩不是你的」，他才覺得解了心中疑惑。小孩出生之後，曾夫比對了DNA，才真的證明孩子不是他的，自己被戴了好大一頂綠帽，憤而提告。

曾女到案後坦承當晚的確有與郭男發生性關係，但兩人僅上床過這一次，沒想到就真的中獎，而在描述製造寶寶的那一晚十，曾女露出如少女般的嬌羞狀，另外郭男對於多了一個孩子，也趕到十分開心。檢方曾試圖讓三人好好協調，但無法達成共識，只好依妨害家庭罪將曾女與郭男起訴。

不過到了法院審理期間，曾夫突然覺得不想再跟外遇的2人有糾葛，於是決定跟對方和解，並且具狀撤回告訴，日前法官判決全案公訴不受理。

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