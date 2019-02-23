神風特攻隊員「躲過死神召喚」開書局74年　每天僅賺200元：我甘之如飴

▲李平風唱起軍歌來抑揚頓挫。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

地方中心／高雄報導

神風特攻隊是日本的自殺式攻擊部隊，當時日軍在二戰時以「一人一機換一艦」，讓隊員駕飛機去撞毀美國的軍艦，而這種自殺式攻擊，飛行員一旦執行任務必死無疑，但有一名前神風特攻隊的隊員，目前已經92歲的李平風恰巧避開了死神的召喚，不僅活了下來，還在高雄開了長達74年的書局。

李平風雖然已經高齡92歲，但講起故事來依舊有條有理，他回憶當時的情況表示，在執行自殺任務前的晚上，執行任務的同袍沒有吃東西，而大家也不會睡覺，就這樣一起唱著軍歌，一起等到天亮，而說到激動處，他還現場唱起軍歌，他的聲線渾厚，唱起歌來充滿渲染力且抑揚頓挫，手也跟著曲調擺動、拍胸，激昂的情緒，彷彿重現了當時群聚在一塊唱軍歌的神風特攻隊員們的場景。

李平風表示，當時他被選為「神風特攻隊」的隊員時，原先都做好犧牲的準備，但就在輪到他上戰場的前夕，日本恰好投降，他也因此輾轉來到高雄，之後便在高雄先後開了「慶芳書局」、「人生書局」，而這一開就是74年。

李平風也提到，他是日本時代少年兵，他們學校的校長、教官、老師都是日本人，那時他讀的是日本時代的學校，本來是要讀四年，但因為戰爭縮減成三年。此外，他也表示，「我是無父無母、無兄弟無姊妹的一個孤兒，我阿嬤撿來把我養大的，我很感念她把我帶大，還有我校長的照顧。」

李平風也提到，當時上學光是伙食與住宿費，每月就要繳6元3角，他只能向舅舅借錢才有辦法去學校念書，但因為交通費付不起的原因，假日時也只能留在學校宿舍裡，而最後因為他刻苦念書學習便以第一名的成績從學校畢業。

▲▼李平風年輕時長相非常帥氣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「人生書局」賣了許多老書、佛經、禁書，但李平風也表示，書局所得其實很少，每天大概就1、200元，外加上自己建廟和生活開銷，每年都不足將近200多萬，到現在都還是負債，而慶幸的是小孩都很孝順，都盡力協助他書局的營運。此外，他也表示，就算經營書局遇到困難，要他再選一次他還是會開書局，也會繼續堅持下去。

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