　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／9p.m後大雨猛襲北部！週日全台「大範圍有雨」低溫探12℃　合歡山有望下雪

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者曹悅華／台北報導

氣象局指出，今（23）晚9點以後受到華南雲雨區東移影響，會為北台灣帶來明顯雨勢，而這波大陸冷氣團在週日（24）威力最強，預估全台「大範圍」有雨，北部低溫下探12度，在水氣充足的情況下，合歡山、玉山、雪山等高山有望下雪，想要出門追雪的民眾可以把握機會。

▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局預估今晚9點以後北部將有明顯雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

氣象預報員王品翔說，華南雲雨區目前在台灣海峽上，入夜後至深夜各地降雨變得明顯，北台灣來說，晚上9點以後便能感受到雨勢。到了週日，北台灣除受到華南雲雨區影響，另一方面還有東北風，因此整天都會呈現局部較大雨勢，中南部則是局部短暫雨，等到週一（25）水氣才會逐漸減少。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

至於氣溫方面，王品翔表示，北部週日低溫下探12度、中南部15到17度、宜蘭13度、花東16到18度；白天高溫北部16度、中南部21到27度、宜蘭19度、花東20到24度。他也提到，若水氣充足，週日3000公尺以上高山都有降雪機率。

▲▼。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁天氣風險 WeatherRisk）

▲明天全台大範圍有雨，出門宜攜帶雨具。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁天氣風險 WeatherRisk

臉書粉絲專頁天氣風險 WeatherRisk則提到，冷氣團威力在週末兩天最強，今天深夜起「華南雲雨帶」將移入，北部、宜蘭花蓮、雲林嘉義以北「全天濕冷有雨」，而且雨勢「不小」，週日將有大範圍降雨，提醒民眾如果要出門走走看燈會，保暖、防水一定要做好。

ET快訊
30歲女「那邊爆腫像西瓜」：狗害的！她痛到漏尿...醫劃開傻
台南婦刺肚案女嫌長相清秀　長期失眠自曝：再不睡要往生
跳一半突扯下背心！《黑澀會》斯亞「半球走光」　羅志祥急喊卡

關鍵字：氣象雲,氣象,低溫,下雪,降雪,合歡山,冷氣團

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1hr↑才能叫車！租賃車業揚言萬人抗爭「Uber條款」　小黃反擊：真是夠了

228連假旅客暴增3成！49客運「無人申請10休1」真相曝...跟林佳龍有關？

影／交部修Uber條款！司機辛酸「恐1個月載嘸1人」　網譏：只有去桃機能叫？

車票最低打5折！高鐵聯手馬航推「機加鐵」限時優惠　9月前都適用

修法改以「1hr為起租時數」Uber大嘆失望　交部：僅落實舊規定

「Uber條款」惹火租賃車業！ 怒嗆政府：吃大便　擬動員上萬司機二次抗爭

影／台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

影／5大客運票價「牽手一起漲」！統聯北高多付10元　旅客神回挺漲價

影／週末追雪去！冷氣團挾雨強襲「最冷時段」曝　氣象局：連中部都超有感

直擊／耗費7900萬！升級版環島之星「超蝦趴」登場　有景觀迴轉椅、卡拉ok室

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

3萬輛計程車受惠！蔡英文幫小黃換新「最高補助35萬」　交部：5月上路

影／9p.m後大雨猛襲北部！週日全台「大範圍有雨」低溫探12℃　合歡山有望下雪

坪林「天泰茶莊」茶味入餐　古式炒茶絕活聽講古兼嚐鮮

癌嬤抓狂扯髮！阿公奔醫院：別怕我在　她秒冷靜燦笑「尪來了」全家淚噴

高中畢旅玩中南部「3天2夜5100元」　　他傻眼嫌貴...網看行程打臉了！

【瑪法達談星】十二星座02.20~02.26運勢！起伏跌宕　喜憂參半

修法改以「1hr為起租時數」Uber大嘆失望　交部：僅落實舊規定

再添3例！陸客違規帶豬肉品驗出非洲豬瘟病毒

只想耍廢、睡到自然醒！這8句冬天常見口頭禪　讓你大聲說出心底話

致死率100%白尾症可望有解　破解病毒「蝦疫苗」現曙光

經典adidas Ultraboost 19小鬼搶先上腳　各種潮搭一次到位！

手機螢幕破裂刮傷發生率近6成　近百萬人買保險護新機　　

中職／富邦悍將註冊異動　王建民變成二軍投教

UNIQLO x JW最新聯名3／8開賣！20樣「春夏英倫單品」又來燒荷包

妻過世心情沉痛！悲夫本想跳海…「轉念丟汽油彈」燒光百萬漁船

富邦盃少棒／你好棒！　豐田張柏恆沒收仁善3分砲隊友狂讚

SBL／金酒下半季2連敗失龍頭　蘇奕晉：心態鬆懈很痛苦

中職／感謝一色優16年付出　統一獅特頒貢獻獎

逆轉！新北藍綠黨團為「審預算」翻臉　協商後三讀通過

3萬輛計程車受惠！蔡英文幫小黃換新「最高補助35萬」　交部：5月上路

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正..

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯..

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」..

南半球女王玩《還願》連續做惡夢

蓮花蠟燭突開花！阿嬤嚇爛放聲尖..

夫幫買高麗菜3顆100元　妻傻..

高中畢旅5100元　他傻眼嫌貴

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有..

從《還願》三分鐘看完杜家慘案始..

《還願》嚇歪企鵝妹　秒被慈孤觀..

遠親借車遭拒！狂酸他「借長輩是..

電源箱驚見3衛生棉！網揭背後鎮..

屁孩載妹殺人式超車！Gogor..

更多熱門

相關新聞

冷氣團來襲！教你8句說出心底話

大陸冷氣團來襲，全台都降溫，躲在被窩裡啟動冬眠模式正是時候！只想耍廢、睡到自然醒，不想上班上課、懶得跑健身房嗎？那就跟著《VoiceTube》學學8句超實用的冬天必備口頭禪，讓你大聲說出心底話還能練英文。

北台低溫達底限　玉山最快今晚下雪

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有感急凍

週末追雪去！冷氣團挾雨強襲「最冷時段」曝

冷氣團強襲！週日合歡山、玉山降雪機率高

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

正妹看病私密處很髒！醫竟夾出套套

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺好友

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

坐博愛座遭吼起身！骨折妹打臉正義魔人

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

蔡依林胸前1塊布　轉正面「掉出北半球」辣翻

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

柱子倒了舞獅尷尬！結局反轉2萬人讚爆

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面