影／9p.m後大雨猛襲北部！週日全台「大範圍有雨」低溫探12℃　合歡山有望下雪

記者曹悅華／台北報導

氣象局指出，今（23）晚9點以後受到華南雲雨區東移影響，會為北台灣帶來明顯雨勢，而這波大陸冷氣團在週日（24）威力最強，預估全台「大範圍」有雨，北部低溫下探12度，在水氣充足的情況下，合歡山、玉山、雪山等高山有望下雪，想要出門追雪的民眾可以把握機會。

▲氣象局預估今晚9點以後北部將有明顯雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象預報員王品翔說，華南雲雨區目前在台灣海峽上，入夜後至深夜各地降雨變得明顯，北台灣來說，晚上9點以後便能感受到雨勢。到了週日，北台灣除受到華南雲雨區影響，另一方面還有東北風，因此整天都會呈現局部較大雨勢，中南部則是局部短暫雨，等到週一（25）水氣才會逐漸減少。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

至於氣溫方面，王品翔表示，北部週日低溫下探12度、中南部15到17度、宜蘭13度、花東16到18度；白天高溫北部16度、中南部21到27度、宜蘭19度、花東20到24度。他也提到，若水氣充足，週日3000公尺以上高山都有降雪機率。

▲明天全台大範圍有雨，出門宜攜帶雨具。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁天氣風險 WeatherRisk）

臉書粉絲專頁天氣風險 WeatherRisk則提到，冷氣團威力在週末兩天最強，今天深夜起「華南雲雨帶」將移入，北部、宜蘭花蓮、雲林嘉義以北「全天濕冷有雨」，而且雨勢「不小」，週日將有大範圍降雨，提醒民眾如果要出門走走看燈會，保暖、防水一定要做好。