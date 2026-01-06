快訊／基隆公寓1男遭砍！竟是妻子教唆友人殺夫　3兇嫌抓到了

▲基隆公寓6日發生砍殺事件，3名嫌疑人6日晚間落網。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆市中正區和平島市場內一處公寓6日上午發生砍殺事件，警方趕到現場時，發現一名男子遭利器砍傷，有全身多處受傷，現場血跡斑斑，緊急將男子送醫搶救後，目前暫無生命危險。事件疑似是妻子教唆2名友人殺夫（受害男子），目前3名嫌疑人均已落網，詳細案情待警方進一步釐清。

▲警方6日晚間成功逮捕3名嫌疑人。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警方6日上午9點多接獲民眾通報，指稱中正區和一路一間公寓有人受傷，員警趕到現場後，發現46歲林姓男子遭人用利刃砍傷，左手、左腳、左腹均有撕裂傷，房間內血濺滿地，立即將林男送往基隆醫院搶救，林男目前暫無生命危險，但因失血過多，暫時無法清楚說明案情。

市場商販指出，上午沒有發現任何異狀，但有注意到3人從公寓離開，沒多久就傳出男子遭砍消息，具體情況則不清楚。

警方成立專案小組追查事件，經調閱沿線監視器後，迅速鎖定3名嫌疑人，在向法院聲請拘票及搜索票後，於6日晚間前往中正區一處民宅逮捕3人，分別是33歲陳姓男子、43歲曾姓男子及44歲周姓女子。據悉，事件疑似是妻子（周女）教唆2名友人殺夫（林男），詳細案情待警方進一步釐清。