生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一片白凍至周末「割離極渦」到台灣很冷　鄭明典：看可多近寒流

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲看見乾冷空氣南下！華南雲系逐漸消失。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今天（6日）下午持續發布17縣市低溫特報，新竹以北有持續10度或以下氣溫發生機率，受強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，北台灣已經出現「一片藍白」，並連日低溫到周末。前氣象局長鄭明典分析，影響台灣冷空氣的最冷部分主要來源，受分裂極渦影響，「到台灣還可能很冷！」這次要看氣溫可以多接近寒流。

今天強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，入夜後北部局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，預估明天各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生。這波影響到8日，中部以北、宜花、金馬整天都冷，低溫僅約10度上下，直到周末冷氣團雖逐漸減弱，白天氣溫回升，但輻射冷仍明顯，早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲冷氣團開始發威，凍出一片藍白 。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲分裂極渦割離小低壓南下，為影響台灣的冷空氣主要來源。

鄭明典根據500百帕高度場和溫度場分析，日本北方的分裂極渦西側有一個很小的低壓，直接連到分裂極渦裡，是從分裂極渦裡割離出來，具有很深厚的冷空氣。接下來影響台灣的冷空氣，最冷部分主要來源就是這個小割離低壓底部外流的冷空氣，「的確到台灣還可能很冷」。

鄭明典進一步說明，這個割離低壓很小，有很冷的核心，本來可能偏北通過，但是後面一道加強的短波槽線突然出現並快速接近，有點「推一把」的作用，使小割離低壓更往南移動一些。

小低壓影響下，冷空氣出海路徑和過去個案不太一樣。鄭明典指出，華南雲系很有規律、邊界明顯的逐漸消失，是乾冷空氣南下的影響，和小低壓有關，小低壓離開極渦後便逐漸消散，消散過程冷空氣下沉，由近地面向外擴散，一股往南冷空氣疊加在原本冷高壓的南向氣流上，加強了這股氣流的乾冷程度。

截至今晚7時許，強烈大陸冷氣團等級已經達標，台北測站來到12度左右。鄭明典亦稱，「這次要看的是，氣溫可以多接近寒流標準！持續看下去～」

▼台北已經出現12度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

家醫科醫師陳欣湄指出，許多情況並非身體問題，而是棉被鋪蓋方式不當，只要調整蓋被順序，參考日本常見的「三明治蓋法」，就能明顯提升保暖效果。

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死 工作人員：已接到意見

