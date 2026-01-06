　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／江啟臣、楊瓊瓔爭台中戰火詭譎　國民黨擬比內參民調解決

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔爭台中市長提名，國民黨中央16日協調。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長2026選戰升溫，民進黨早早推出立委何欣純參戰，國民黨卻還在立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的二選一中水深火熱，雖然國民黨中央提出將在本月16日協調，但對於協調方向、內容始終諱莫如深，僅透露會希望以內參民調為整合模式，盡量不走到初選那一步；據藍營人士透露，江啟臣於多份民調中皆大幅領先楊瓊瓔，台中盧秀燕市長、前市長胡志強系統也已整隊支持江，楊瓊瓔雖持續勤跑基層，但不會堅持硬槓到底，一切尊重黨中央機制。

根據藍營日前流出的內部民調顯示，江啟臣41.4%支持度大幅領先楊瓊瓔12.9%，勝負懸殊；即使民調互比，江啟臣39.9％碾壓何欣純19.9%、楊瓊瓔則以28.2%微幅領先何欣純26.8%，高下立判。國民黨中央擬於1月16日協調，但江、楊不同調，據悉，黨中央高層上周親赴台中探詢也未果。江啟臣5日稱，自己先前回應黨部，去年12月25日可協調，楊瓊瓔卻稱最快時間是今年1月16日，他還沒有收到黨中央正式通知；楊瓊瓔則表示，確實已收到告知，尊重黨中央的提名機制與節奏，兩人氣氛相當詭譎。

事實上，江啟臣、楊瓊瓔志在2026是公開的秘密，檯面下的競爭早已暗潮洶湧，據藍營人士透露，江啟臣在罷免前已拜會多名地方人士，盼眾人勸楊瓊瓔放下選舉，但當時不少內部人士相信，在競爭浮上檯面之前，其中一方會主動退讓，讓更有勝算的人參選。因此楊瓊瓔於去年11月28日晚間毫無預警在臉書發文表態參選時，讓眾多黨內人士跌破眼鏡，也讓這齣茶壺風暴越演越烈。受到壓力的江啟臣，也趕緊在12月14日一場豐原的耶誕活動中公開宣布努力爭取黨內提名。

據了解，江啟臣一派希望黨中央直接徵召，不要再浪費資源，尤其日前黨內內參民調流出，江大勝何欣純20%，楊瓊瓔僅贏何不到2%，民調差距如此顯著，完全沒有黨內初選的必要，不過楊瓊瓔陣營則反擊，黨內民調本就只是參考，既然都要民調，為何不以全民調的方式辦黨內初選，更顯公信？中央黨務人士則透露，16日將於黨中央舉辦的協調會，除江啟臣、楊瓊瓔外，台中市黨部主委蘇柏興也是協調小組成員之一，討論看是不是用內參民調做協調依據，若協調不成，才會啟動正式初選。

藍營人士直言，其實對比黨中央的協調，台中市長盧秀燕的態度意向才是關鍵，2018年盧秀燕爭取角逐台中市長時也碰上江啟臣表態，最終兩人循黨內初選民調機制，結果僅差距0.616%，雖然結果在誤差範圍內，但江啟臣仍展現風度成就盧秀燕，如今面對江、楊相爭的局面，盧的抉擇必定困難，因為在人情上，盧本就想「交棒」給江，江也早就視自己為接班人，但後者卻是從政路上的同輩夥伴。該人士分析，對盧秀燕而言，2026台中市長選舉至關重要，交棒成敗攸關她能否更上層樓的聲勢，她必定也是支持能贏的人，「且是要能夠大贏，才可以保住中台灣的氣勢。」

地方人士指出，初選民調可被操作的空間大，例如競選對手可以動員衝刺特定對象的民調，比方說何欣純對於楊瓊瓔宣布參選後，便公開稱楊實力堅強，對我而言是一個強勁的對手」，相關說法或可見端倪，因此對國民黨中央及盧陣營來說，最保險的方式能透過內部協調解決，這也考驗盧秀燕的手腕，要是連黨內的茶壺風暴都搞不定，2028總統之路只會更加錯綜複雜。
 

每日新聞精選

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國民黨楊瓊瓔江啟臣盧秀燕2026地方選舉台中

