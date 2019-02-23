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冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃有感急凍　「全台變天」冷3天

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▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲北台灣溫度驟降，有感變冷。（圖／記者黃克翔攝）

記者許力方／台北報導

冷氣團報到，中央氣象局表示，23日受大陸冷氣團影響，北台灣清晨下探13度，一整天都偏冷，高溫也只有14至18度，能明顯感覺到變冷，且入夜後隨著華南雲雨區東移，中部以北、東半部及南部山區都容易下雨，其中北東及中部山區有局部較大雨勢發生機率。

氣象局預報，23日受大陸冷氣團影響，清晨北台灣低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天偏冷，白天高溫約14至18度，其他地區高溫也略降，花東約20至23度，中南部約24至26度。白天迎風面的北東地區有局部短暫雨，晚起隨著華南雲雨區東移，水氣明顯增加，中部以北、東半部地區及南部山區容易下雨，其中北東部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率。

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▲▼ 冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃有感急凍　「全台變天」冷3天。（圖／中央氣象局）

▲▼ 冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃有感急凍　「全台變天」冷3天。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團＋大雨報到！「全台變天」冷3天。（圖／中央氣象局）

預計這波冷氣團將持續到24日（周日），且加上華南雲雨區影響，中部以北及東半部、南部山區都容易下雨，北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢，3000公尺以上高山有降雪的機率。北台灣夜晚清晨低溫下探12度，其他地方約15度。到了25日（下周一）冷氣團減弱，各地氣溫漸漸回升，但北東仍有雨勢；26日（下周二）起水氣才會減少。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，周末天氣明顯轉變，不斷有東北風加上中國南方移出的雲系影響，東北部迎風面有偶陣雨，溫度明顯下滑，天氣不穩，尤其24日（周日）全台都有下雨機會，影響到25日，26日東北風減弱、南風上來，明顯有春天特徵，預計3月初會進入不穩定的時期，天氣變數多。至於今年第2號颱風「蝴蝶」目前還在增強中，中度至強烈等級，路徑正慢慢往北，對台灣或日本大概都沒有直接影響。

周末受冷氣團影響，北部低溫下探13度，空曠地區有機會到12度，未來兩天清晨有冷的感覺，「接下來拉的不是很多，約爬到20度左右，下周開始轉型回溫，但不時會有偶陣雨」。

▲▼ 冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃有感急凍　「全台變天」冷3天。（圖／中央氣象局）

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冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃急凍　「全台變天」冷3天

關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,低溫,氣溫,冷空氣,大陸冷氣團

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