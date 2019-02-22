冷氣團強襲！中部以北「濕兩天低溫探12℃」　合歡山、玉山降雪機率高

▲氣象局表示，若週日氣溫跟水氣有配合到，合歡山、玉山等地降雪機率高。（圖／中央氣象局提供）

記者曹悅華／台北報導

週末追雪去！今（22）日清晨鋒面通過，氣象局提醒，一直到週日（24）都會受到大陸冷氣團影響，北部低溫下探12度，中部以北週末兩天皆有降雨情形，至於民眾關心的降雪問題，氣象局透露只要氣溫跟水氣有配合，週日合歡山、玉山、雪山等地降雪機率高。

氣象預報員李孟軒說明，這波冷氣團以週六（23）、週日影響最為顯著，北部地區有感變冷，低溫下探12到13度，尤其是週末兩天清晨，務必注意保暖，中部也會來到15度低溫，南部則是17度，直到週一（25）冷氣團才會減弱，不過因為水氣多的緣故，所以北部週一氣溫並不會回升太多。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

降雨部分，李孟軒提到，由於鋒面剛經過，冷氣團又下來，週末兩天中部以北都有降雨機率，尤其是週六晚到週日一整天，出門務必攜帶雨具。

另外，針對民眾關心的降雪問題，李孟軒說週六晚到週日是最有可能下雪的時間，尤其是週日一整天，只要水氣跟溫度有配合，不一定要0度以下，3000公尺以上高山都有可能下雪，「合歡山、玉山、雪山降雪機率高」，若水氣充足的話，週一同樣有降雪機率。