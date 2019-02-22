　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團強襲！中部以北「濕兩天低溫探12℃」　合歡山、玉山降雪機率高

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲玉山下雪。（圖／中央氣象局提供）

▲氣象局表示，若週日氣溫跟水氣有配合到，合歡山、玉山等地降雪機率高。（圖／中央氣象局提供）

記者曹悅華／台北報導

週末追雪去！今（22）日清晨鋒面通過，氣象局提醒，一直到週日（24）都會受到大陸冷氣團影響，北部低溫下探12度，中部以北週末兩天皆有降雨情形，至於民眾關心的降雪問題，氣象局透露只要氣溫跟水氣有配合，週日合歡山、玉山、雪山等地降雪機率高。

氣象預報員李孟軒說明，這波冷氣團以週六（23）、週日影響最為顯著，北部地區有感變冷，低溫下探12到13度，尤其是週末兩天清晨，務必注意保暖，中部也會來到15度低溫，南部則是17度，直到週一（25）冷氣團才會減弱，不過因為水氣多的緣故，所以北部週一氣溫並不會回升太多。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

降雨部分，李孟軒提到，由於鋒面剛經過，冷氣團又下來，週末兩天中部以北都有降雨機率，尤其是週六晚到週日一整天，出門務必攜帶雨具。

另外，針對民眾關心的降雪問題，李孟軒說週六晚到週日是最有可能下雪的時間，尤其是週日一整天，只要水氣跟溫度有配合，不一定要0度以下，3000公尺以上高山都有可能下雪，「合歡山、玉山、雪山降雪機率高」，若水氣充足的話，週一同樣有降雪機率。

ET快訊
KID認了缺席《玩很大》！　曝光原因「希望大家體諒」
超商冰拿鐵系列都漲5元「50→55」！全家曝原因：奶量增加1
蘆洲遭虐男童爸臉書曝光！網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

關鍵字：下雪,降雪,冷氣團,氣象局,氣象雲,低溫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

北花7萬有找！台鐵觀光列車8月開放包車　躺豪華車廂卡拉OK唱到爽

台鐵砸7900萬升級環島之星　靠便當助攻...力拼3年「業外收入60億」

影／「火車託運機車」60年回憶掰了！台鐵宣布3/1起停辦　行李只能靠莒光

快訊／初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故　當場撞擊身亡

月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影響5430旅客

獨／華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」！差點趕不上連三天演出

深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

觀光列車砸7900萬換新裝　鐵道迷看傻：台鐵永遠捉不到重點

3年存100萬！他靠一招「無痛存錢」…35歲買下第1間房　方法曝光了

為障礙者發聲！盧廣仲號召健走　淡江學弟妹相隨設計闖關活動

冷氣團強襲！中部以北「濕兩天低溫探12℃」　合歡山、玉山降雪機率高

蔣公銅像遭砍斷馬腳　政大：暴力行為「不予苟同」將提告

充電器半插！她一閃神...親手毀了情人節禮物　網秒歪樓：換男友前兆

媽回味飛壘口香糖硬到快脫臼　兒嚼2分鐘感想「妳童年好可憐」

救命不分你我　消防人員與運河觀光船業者無縫救援落水民眾

移動拉霸現身左營沿路狂撒錢　婦車陣中蹲地半小時撿回2.5萬

深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

華人帳戶在西班牙遭凍結　陸大使約見西班牙央行行長！

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

生活熱門新聞

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

同事再爆華航「打盹機師」人緣差

寶寶懷裡睡翻！一放床都市傳說秒..

標配日型燈被亂檢舉　車主傻眼怒..

耗費7900萬！升級版環島之星..

交部祭Uber條款　讓租賃車業..

大嬸Costco門口攔人問一句..

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真..

要變天了！鋒面、冷氣團接力北台..

玩完《還願》！家裡神撞主角家　..

學測違規740件　考生答案卡畫..

高雄人趕快儲水！7區停水14小..

夢到亡父捧一碗白飯　她醒後做一..

更多熱門

相關新聞

北部下探13度　中南部日夜溫差近10度

早出晚歸要記得多加件外套！今（22）日清晨鋒面通過，氣象局預報員王品翔表示，今天到周日都是受到大陸冷氣團影響，北部低溫僅有13度左右，感受上偏濕冷；花東氣溫約20至26度；中南部高溫仍有28度左右，但夜晚低溫僅剩17度至19度，日夜溫差大。

冷氣團報到！北台灣下探13度

即／20：22北海道6弱強震　網：搖超大

即／蝴蝶升級中颱！周末低溫下探12度

要變天了！鋒面、冷氣團接力北台轉濕冷

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

廁所怪聲「離開這裡」　她一看新聞嚇傻

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面