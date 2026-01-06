　
    • 　
>
政治

表態了！將爭取議長連任　謝典霖晚間證實：我不選縣長了

▲彰化縣議長謝典霖表態不選縣長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議長謝典霖表態不選縣長。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著年底縣長選舉腳步逼近，國民黨在彰化的提名僵局終於出現關鍵轉折。原被視為熱門人選之一的彰化縣議會議長謝典霖，今（12）日晚間正式表態「不選縣長」，將專心競選縣議員並爭取議長連任。此舉被解讀為國民黨整合的重要一步，有望化解先前「謝家姊弟相爭」的傳言壓力。

謝典霖：以旁觀者角度推動議題 

謝典霖在縣議會接受媒體聯訪時明確表示，自己將不會參與縣長選舉，而是繼續扎根議會。他坦言，先前提出參選黨主席或相關議題，主要是為了引起社會對改革的討論，「不見得會走到最後」。他強調，有時候以旁觀者的角度觀察，反而能更公正客觀地看待地方發展需求。

▲彰化縣黨部主委謝衣鳯重申參選縣長是高層勸進。（圖／國民黨彰化縣黨部提供 資料照）

▲現任立委、彰化縣黨部主委謝衣鳯重申參選縣長是高層勸進。（資料圖／民眾提供）

謝衣鳯動向受矚目 黨內高層勸進成關鍵

至於其姊姊、身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯的意向，謝典霖則低調回應：「這要問她本人。」謝衣鳯今天強調，從前主席朱立倫到現任主席鄭麗文，黨內高層均希望她參選縣長，因此她在去年12月底正式表態願意承擔責任。隨著謝典霖退出縣長角逐，外界普遍認為國民黨提名謝衣鳯出戰的態勢已趨明朗。

整合壓力仍在 藍營力拼重返執政
儘管謝家姊弟競合問題暫緩，國民黨在彰化仍須整合包括前立委柯呈枋、前南投縣黨部主委洪榮章等其他表態人選的支持力量。地方輔選人士坦言，提名作業不宜再延，否則將影響後續競選佈局，讓已獲民進黨徵召的立委陳素月搶得先機。黨中央預計農曆年前完成提名，以團結姿態迎戰年底選戰。

彰化國民黨民進黨2026彰化縣長謝衣鳯謝典霖

