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1月女嬰遭鼻孔肚臍「注射漂白水」、剃刀割傷！惡媽：我無法愛她

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▲▼土耳其狠媽用漂白水注射虐童。（圖／翻攝自The Sun）

▲狠媽用漂白水注射虐童。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

土耳其驚傳殘忍的虐童案，這名惡毒媽媽從女兒出生一個多月後就開始虐待，竟是把漂白水和肥皂液混合，注射到女兒的裡，女嬰被虐待了17個月，前後多次住院。母親雖然曾兩度被逮捕，但又兩度獲釋，最後終於自首，她坦承，會這麼做是因為「沒辦法愛女兒」。

英國《每日郵報》報導，媽媽伊麗芙（Elif K）向檢察官坦承，女兒艾露兒（Eylul Miray）1個月大的時候就開始虐待，她把漂白水混合肥皂水後，從耳朵、鼻子和肚臍注射到女兒的體內，孩子開始流血便帶去醫院治療，甚至已經在醫院了，她還把肥皂水注入女兒的血管內。女兒復原後，伊麗芙又接孩子回家，繼續虐待，還會用剃刀把孩子頭部、眼睛、腿部和手臂等部位割傷。

艾露兒的爸爸伊瑞（Eray K.）注意到女兒常常生病，而且身上常有瘀傷，於是帶去看醫生，但是醫生無法診斷出原因，之後艾露兒的病情惡化，他便把9個月大的孩子送到大醫院，經診斷後發現孩子有頭骨骨折、身上也有瘀傷和割傷，醫生便協助聯繫警察。

伊麗芙隨後雖然被警察逮捕，但不斷聲稱自己是無辜的，獲得釋放，但是在此期間，孩子的健康狀況持續惡化，警方再度逮捕媽媽，可是又再釋放。到了第三次，醫生拒絕讓伊麗芙接近孩子，結果艾露兒的病情終於有好轉，隨著許多證據都指向媽媽就是虐待的兇手，伊麗芙便自行到警察局自首，承認虐待女兒。

伊麗芙向檢察官表示，「我真的無法愛我的女兒，我無法讓她得到溫暖，所以我就決定要虐待她」。目前伊麗芙已經在進入法庭受審，並被拘留在監獄中，等待進一步審判。被虐的女童現今已經1歲半，和父親住在一起，並且逐漸恢復健康。

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關鍵字：虐童,家暴,土耳其,飄白水

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