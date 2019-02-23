快訊／桃園1歲童遭吹風機「網狀烙刑」！下半身冒水泡…暴虐保母下場慘了

記者許凱彰／綜合報導

桃園有一名爸爸在臉書上PO文控訴，將1歲小孩請保母照顧，但18日去接孩子時，發現小孩全身在發抖、情緒很糟糕，後頸也有受傷，但詢問保母卻一問三不知。更令人心痛的是，隔天竟然發現孩子下半身有網狀烙刑留下的痕跡，還冒起了水泡，隨後趕緊帶小孩去驗傷。據了解，保母在晚間9時許做完了筆錄，詢後依傷害等罪嫌函送地檢署偵辦。

原PO還原當時狀況提到，在幫兒子清洗屁股時，竟看到他在生殖器和屁股處滿是網狀烙印，還起了水泡，當下馬上帶著孩子去醫院驗傷，再去保母協會申訴，保母還打來詢問幹嘛申訴，「一直說謊，直到21日又傳訊息說不是故意的，說詞反反覆覆很惡劣」。

▲桃園1歲童狠遭吹風機「網狀烙刑」。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

有網友在不公開社團「爆料公社」PO文提到，把自己的小孩交給保母照顧，接回家時竟發現身上有不少傷痕，驗傷後向保母提告。據悉，警方隨後也通知保母到案說明，在晚上9時許做完筆錄，詢後依傷害等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

除此之外，原PO還提到，「我兒子才1歲2個月，用吹風機燙到有網狀痕跡，這是蓄意傷害吧，還一直騙！目前已經提告，希望別再有其他寶寶受害」。畫面曝光後，不少網友都感到心疼，紛紛留言表示，「這樣對小孩，真的是ooxx」、「沒愛心跟耐心何必當保母」、「心疼孩子啊！！太可惡了！！！」、「小孩真的還是要自己照顧，誰也不想遇上這樣的事情，一旦遇到了 孩子心理的創傷是一輩子的」。