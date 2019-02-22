蘆洲虐童案最新進度！惡母最重可被關5年　家暴夫罰10萬

記者陳雕文／新北報導

新北市蘆洲一名3歲男童被喝醉酒的母親痛毆，影片一出震驚各界，晚間警方將母親及其丈夫都傳喚到案並錄製筆錄。其中，曾對妻子家暴的丈夫表示，要為孩子發聲，對妻子提告傷害，虐童母最高可能要面臨5年以下徒刑，至於父親PO出兒子被虐打的影片，違反兒少福利法，最高可被罰10萬以下罰鍰。

警方調查，38歲吳姓母親於上個月5日晚間邊錄影邊揍小兒子，接著把影片傳給44歲的李姓丈夫示威，後來男童的哥哥看不下去，跑去向鄰居借電話報案，警方受理後帶小孩去驗傷，並且轉介社工介入處理；外婆於上個月9日替孫子申請保護令，目前小孩已由社工協助安置親戚家中。接著李姓丈夫於本月21日晚間10點多，將影片PO上臉書。

▲蘆洲3歲童遭虐打。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

警方最後依照刑法傷害罪章第277條（傷害人之身體或健康者，處三年以下有期徒刑、拘役或1千元以下罰金）以及第286條（對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處5年以下有期徒刑）將虐童母送辦。

至於將影片公布在臉書「爆料公社」的李姓丈夫，因違反兒童及少年福利權益保障法第69條，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，對幼童不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊，處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

吳姓母親聲稱，懷孕時丈夫就在外頭偷吃，還不承認孩子是他的，甚至逼迫離婚，等到孩子出世，丈夫依舊在外拈花惹草，根本不尊重這段婚姻；還辯稱，她動手打小孩的那天，是因為丈夫先拿酒瓶敲她，後來準備晚餐，就讀國中的大兒子又把雞蛋全打破，她的火氣已經到了爆發的臨界，因此小兒子把飯碗打到地上，她才失控狂歐。

警方解釋，李姓丈夫有槍砲、竊盜前科，吳女曾因被揍而申請保護令；根據知情人士表示，現在夫妻倆正在鬧離婚官司，爸爸疑似要爭奪兒子監護權，才會以假帳號曝光影片。

▼蘆洲惡母暴打3歲兒，過去曾與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）