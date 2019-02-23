蘆洲醉母撞頭暴打3歲弟　15歲哥目睹…偷開門衝下樓求救

▲網友得知蘆洲發生虐童案，氣得跑到事發地點附近想討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

突發中心／綜合報導

新北市蘆洲3歲男童受虐案，吳姓母親酒後暴打小兒子，還將施暴影片傳給李姓丈夫嗆聲。她與前夫所生的15歲大兒子看不下去，偷偷開門跑到樓下向鄰居借電話報案，這才讓無辜挨打的弟弟獲救，目前兄弟倆都被社會局安置在親友家，安全無虞。

38歲的吳女懷疑自己懷孕時丈夫在外偷吃，甚至不肯承認孩子的身分，一直在外拈花惹草，顯然並不尊重這段婚姻，上月5日也就是事發當天，是因為丈夫先用酒瓶敲她，準備晚餐時就讀國中的大兒子又把雞蛋全部打破，心裡已經累積了不少怒氣，接著小兒子把飯碗打破成為情緒失控的引爆點，才會出手毆打。

警方調查，吳女施暴時還一邊錄影，並把影片傳給44歲的李姓丈夫，同住的15歲大兒子雖然和弟弟是同母異父，但也不忍心看到對方無辜挨打，於是偷偷趁著媽媽不注意開門跑到樓下，向鄰居借電話報案，兄弟倆才在社工的協助下安置到親戚家中。

其實，孩子們的外婆早在上月9日就替兩個孫子聲請保護令，目前社會局也證實，媽媽被限制不能與孩子單獨見面或照顧，兄弟倆人身安全無虞。

▼▲吳女1年前曾爆料李姓丈夫藏有手槍。（圖／翻攝自當事人臉書、記者陳豐德翻攝）

至於大人之間的紛爭，警方表示，李男有槍砲、竊盜前科，曾對吳女家暴而受到保護令限制，他因為在臉書「爆料公社」PO出兒子的受虐影片，涉犯《兒童及少年福利權益保障法》第69條；女方則是被依《刑法》傷害罪章第277條（傷害人之身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金），及286條（傷害人之身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金）送辦。

還有知情人士私下透露，夫妻倆現階段還在打離婚官司，爸爸似乎有意爭奪兒子的監護權，才會利用臉書假帳號曝光影片。