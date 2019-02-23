　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲醉母撞頭暴打3歲弟　15歲哥目睹…偷開門衝下樓求救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新北蘆洲傳疑虐童，警方到場找人，網友群聚怒討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

▲網友得知蘆洲發生虐童案，氣得跑到事發地點附近想討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

突發中心／綜合報導

新北市蘆洲3歲男童受虐案，吳姓母親酒後暴打小兒子，還將施暴影片傳給李姓丈夫嗆聲。她與前夫所生的15歲大兒子看不下去，偷偷開門跑到樓下向鄰居借電話報案，這才讓無辜挨打的弟弟獲救，目前兄弟倆都被社會局安置在親友家，安全無虞。

38歲的吳女懷疑自己懷孕時丈夫在外偷吃，甚至不肯承認孩子的身分，一直在外拈花惹草，顯然並不尊重這段婚姻，上月5日也就是事發當天，是因為丈夫先用酒瓶敲她，準備晚餐時就讀國中的大兒子又把雞蛋全部打破，心裡已經累積了不少怒氣，接著小兒子把飯碗打破成為情緒失控的引爆點，才會出手毆打。

警方調查，吳女施暴時還一邊錄影，並把影片傳給44歲的李姓丈夫，同住的15歲大兒子雖然和弟弟是同母異父，但也不忍心看到對方無辜挨打，於是偷偷趁著媽媽不注意開門跑到樓下，向鄰居借電話報案，兄弟倆才在社工的協助下安置到親戚家中。

其實，孩子們的外婆早在上月9日就替兩個孫子聲請保護令，目前社會局也證實，媽媽被限制不能與孩子單獨見面或照顧，兄弟倆人身安全無虞。

▲▼蘆洲惡母暴打3歲兒，與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼▲吳女1年前曾爆料李姓丈夫藏有手槍。（圖／翻攝自當事人臉書、記者陳豐德翻攝）

▲▼蘆洲惡母1年前曾爆料家暴夫藏有槍支。（圖／記者陳豐德翻攝））

至於大人之間的紛爭，警方表示，李男有槍砲、竊盜前科，曾對吳女家暴而受到保護令限制，他因為在臉書「爆料公社」PO出兒子的受虐影片，涉犯《兒童及少年福利權益保障法》第69條；女方則是被依《刑法》傷害罪章第277條（傷害人之身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金），及286條（傷害人之身體或健康者，處3年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金）送辦。

還有知情人士私下透露，夫妻倆現階段還在打離婚官司，爸爸似乎有意爭奪兒子的監護權，才會利用臉書假帳號曝光影片。

ET快訊
租車幫把妹害賠50萬！他恨18年殺好友「這仇不報跟你姓」
快訊／柯侯會破局！侯友宜腰傷復發　雙北論壇柯文哲獨撐
變態導演「逼舔手指」逞獸慾！《黑澀會》玉兔照做崩潰大哭

關鍵字：蘆洲,虐童,家暴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蘆洲虐童案最新進度！惡母最重可被關5年　家暴夫罰10萬

虐兒洩憤拍片當武器　綠玫瑰：請扶蘆洲媽媽一把！

他家暴她虐童！夫PO虐兒影片後神隱　妻躲家中吃安眠藥狂睡

快訊／蘆洲狠母暴打3歲兒「吞安眠藥疑輕生」　警消破門救人

計畫過的！蘆洲惡母邊錄影邊虐打3歲兒　只為了向家暴夫示威…

「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

影／蘆洲渣爸臉書曝光！男童遭惡媽撞頭呼巴掌　網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

兄弟託顧小六女友…色男管不住小頭　毛手毛腳後帶回性侵

打電話恐嚇「要帶刀進站」！警加強調查高雄捷運　視障男被逮捕

金山磺港35噸級漁船竄惡火　「燒到只剩船頭」損失400萬

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

兄弟託顧小六女友…色男管不住小頭　毛手毛腳後帶回性侵

打電話恐嚇「要帶刀進站」！警加強調查高雄捷運　視障男被逮捕

金山磺港35噸級漁船竄惡火　「燒到只剩船頭」損失400萬

蘆洲醉母撞頭暴打3歲弟　15歲哥目睹…偷開門衝下樓求救

台南女拿15cm刀猛刺「腸子外露」！關鍵證據曝光　警：她預謀殺人

人妻婚後拒滾床單竟懷孕！回想與「孩子的爸」那晚變害羞少女

全聯奧客結帳「整串衛生紙怒砸臉」　工讀生驚呆：我不是請來給打的

影／北宜公路轎車「打滑失控」衝對道　逆向速撞貨車爆炸變火球

租車幫把妹害賠50萬！他記恨18年殺好友　「這仇不報，跟你同姓」

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理　快來一杯為自己充電

Dappei／染髮控必追！像從童話故事走出來的她　各種夢幻髮色都能駕馭

台股周線連二紅　上市市值突破31兆大關

喵書僮90度歪頭學寫字　上萬網看到「跟著彎」：落枕啦～

雙北論壇局！柯文哲面無表情　陳純敬：今日具有特別的意義

鴻海獲利恐遭拖累　富智康去年巨額虧損268億破紀錄

中正犯防民調警政司法滿意度：八成不信任法官！

教士簽下馬查多將繼續補強　找洋基談安杜哈爾交易

20歲癲癇貓「住旅館養老」　老闆員工陪牠走到最後…飼主淚謝

南美女友哈韓強逼染金髮、畫眼線！歐巴怒控「買拉麵接近我」

年破3580萬人造訪！澳門深化推廣美食觀光　鎖定台灣3大客群

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

社會熱門新聞

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子..

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4..

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯..

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡..

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸..

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

即／穩鵬號船員全救　剩凶嫌在船

幫把妹害賠50萬　他恨18年殺..

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救..

1歲童遭吹風機「網狀烙刑」！保..

角頭小弟出殯　7億名車送行

「累犯加重本刑」違憲！基層法官..

快訊／蘆洲狠母暴打3歲兒「吞藥..

無良色醫師病床上性侵女病患　遭..

更多熱門

相關新聞

1月女嬰遭虐　惡媽往鼻子注射漂白水

土耳其驚傳殘忍的虐童案，這名惡毒媽媽從女兒出生一個多月後就開始虐待，竟是把漂白水和肥皂液混合，注射到女兒的裡，女嬰被虐待了17個月，前後多次住院。母親雖然曾兩度被逮捕，但又兩度獲釋，最後終於自首，她坦承，會這麼做是因為「沒辦法愛女兒」。

1歲童遭吹風機「網狀烙刑」！保母暴虐下場慘

屏東1歲童被保母虐到腿潰爛！母崩潰控訴

最新進度！蘆洲惡母最重可被關5年　家暴夫罰10萬

虐兒當武器　她：請扶蘆洲媽一把

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

他門口停車消失3天！屋主崩潰：這是笨

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

台南女殺人案轉彎　警：她預謀犯案

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有感急凍

買鹹酥雞！視線全盯長髮妹「2顆球」

全聯工讀生被奧客「整串衛生紙砸臉」

人妻婚後拒絕滾床單　竟出軌懷孕

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發6天後亡

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面