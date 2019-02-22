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試圖瞄準總統專機！　土耳其開除300名F-16飛官「損失600億」

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▲土耳其計畫研發國產戰機，示意圖為土耳其主力戰機F16。（圖／翻攝自《新浪軍事》）

▲土耳其F-16。（圖／翻攝自《新浪軍事》）

記者林彥臣／綜合報導

飛官養成不易，以美國估算養成一位F-35飛官為例，需1100萬美元（約3.5億台幣），所以飛官在世界各國都被視為重要資產，但是在土耳其卻一次把300名F-16飛官開除，如果以台灣培養一位F-16飛官需要2億新台幣的成本估算，土耳其等於一次損失了600億元，還把自己的空軍戰力給毀掉。

根據美國媒體《國家利益》（The National Interest）報導，土耳其在2016年7月15日發生軍事政變，試圖推翻總統艾爾段（Tayyip Erdogan） ，在政變失敗之後艾爾段開始整肅軍方，有300名F-16飛官遭到解職，造成土耳其幾乎沒有人可以駕駛F-16，空軍戰力出現大漏洞。

從1960年至1997年之間，土耳其軍方成功推翻民選政府4次，在2016年的政變當中，土耳其軍方出動豹式戰車包圍警察和反政變民眾，艾爾段搭乘總統專機在返回伊斯坦堡的航程中，2架F-16還試圖瞄準專機，但最後卻沒有開火擊落，事後艾爾段整肅了上萬名的公務員，其中也包含這300名F-16飛官。

▲▼ 土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲ 土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

300名飛官解職後形成空防大漏洞，土耳其為了維持防空能力，向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統，但是S-400與北約防空系統資訊鏈系統無法相容，且北約與美國擔心重要軍事機密外洩給俄羅斯，造成土耳其必須採用2套防空飛彈系統，用S-400防禦入侵的戰機，用歐洲生產的防空系統攔截彈道飛彈。

S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲S-400防空系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

土耳其曾經向美國求助，希望派遣教官到土耳其訓練飛官，但是遭到美國拒絕，美國希望土耳其自己派人過來受訓。外界認為因為政變過後土耳其人權惡化，讓美國不想幫助土耳其，也有一說是大量美軍資深飛官前往敘利亞與伊拉克作戰，美國人手不足無力提供協助。

土耳其也曾向同樣擁有F-16的巴基斯坦求助，但是遭到美國的阻止，因為根據美國武器出口協議規定，武器進口國要向第三方進行裝備轉讓，技術維護和人員培訓，必須取得美國的同意。

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關鍵字：土耳其,F16,F-16,飛官,艾爾段,政變,軍武,國際軍武

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