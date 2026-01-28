　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

▲陳菊因健康請辭監察院長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菊因健康請辭監察院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統府今（28日）晚間發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長、同時兼任國家人權委員會主任委員的陳菊，因健康因素請辭獲准，並予以免職。民進黨立委林俊憲隨即在臉書發文表達不捨，祝福陳菊早日康復。

「請把身體放第一位」　林俊憲發文致意

林俊憲表示，陳菊因身體因素正式請辭，這個決定令人不捨，但仍衷心希望她能把身體放在第一位，專心養病。他也向陳菊喊話，「一定要保重身體，期盼早日歸來」。

▲林俊憲與黨公職夥伴一早在路口向市民請託，持續爭取支持。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委林俊憲。（記者林東良翻攝）

從戒嚴年代走到現在　「她的人生就是民主史」

林俊憲指出，陳菊不只是監察院長，同時也是國家人權委員會主委，從戒嚴年代一路走來，始終站在為台灣奮鬥的最前線，可以說她的人生故事，就是一部台灣人爭取民主自由的發展史。他感謝陳菊多年來為人權的堅持、為國家的付出。

陳菊於2020年8月獲前總統蔡英文提名出任監察院長，原任期至2026年7月底，不過自2024年12月起因健康因素請假至今，監察院長職務則由副院長李鴻鈞代理。

請假期間引發爭議　薪資自願全數繳回

陳菊在請假期間，曾多次遭在野黨質疑出勤與薪資問題。對此，她自2025年起至今年1月，自願放棄每月約36萬元薪資，並按月繳回國庫，以13個月計算，合計約468萬元。

據了解，陳菊於2024年底因身體不適就醫，發現右側腎臟有腫瘤並接受切除手術，術後又出現腦血管阻塞情形，一度入住加護病房治療，後續轉入一般病房療養。總統府今日正式核准其請辭，相關人事也隨之底定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」
快訊／日本晚間發生地震！
快訊／高醫曝陳菊最新狀況
快訊／太子集團2.0！　檢調拘捕12人
「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

立法院曾有新興計畫動支案先例！　這2年院會均拍板同意

遭黨員檢舉「出賣黃呂錦茹」9罪狀　賴苡任：會向紀律委員會說明

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

陳菊人生是台灣人爭取民主的發展史　林俊憲：希望她能早日歸來

陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

立法院曾有新興計畫動支案先例！　這2年院會均拍板同意

遭黨員檢舉「出賣黃呂錦茹」9罪狀　賴苡任：會向紀律委員會說明

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

台東武陵外役監迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

富邦勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士強勢奪勝晉級本屆東超6強

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

2026開春最強聯名清單　FILA攜手故宮、PUMA找頑童加持嘻哈精神上腳

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

《超級名模生死鬥》紀錄片揭開黑幕　泰拉受訪認「我知道我太過分」

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政治熱門新聞

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

蔡正元：蔡英文2028恐出來跟賴清德初選　將出現「蔡賴大戰2.0」

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

叫台灣101還是台北101？　101最大推手發聲：都沒說錯啦！

賴清德親揭半夜緊盯台美談判過程　秀2照片請團隊吃芒果

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

毛嘉慶捲性騷疑雲　民眾黨：有收到檢舉釐清事件內容中

民眾黨立委批軍購案卻「金額、程序都講錯」　美參議員當場打臉

賴清德懇請藍白「不看僧面看佛面」　推翻台美15％關稅恐變25％⭡

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

更多熱門

相關新聞

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今；總統府28日發出總統令，陳菊請辭獲准，並於2月1日生效。對此，總統府晚間表示，考量陳菊病情雖持續進步，但距離完全康復仍需時間，陳菊近期再度請辭，總統賴清德便予以同意；同時，總統也請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

陳菊請辭監察院長獲准　賴瑞隆曝：身體仍需多加休養、多次表達辭意

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

傳陳菊春節前後出院上班！陳其邁曝她狀況

傳陳菊春節前後出院上班！陳其邁曝她狀況

關鍵字：

陳菊監察院長健康請辭民主歷程薪資繳回

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面