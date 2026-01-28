陳菊因病卸任　林俊憲感性致謝「她的人生就是台灣民主史」

▲陳菊因健康請辭監察院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統府今（28日）晚間發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長、同時兼任國家人權委員會主任委員的陳菊，因健康因素請辭獲准，並予以免職。民進黨立委林俊憲隨即在臉書發文表達不捨，祝福陳菊早日康復。

「請把身體放第一位」 林俊憲發文致意

林俊憲表示，陳菊因身體因素正式請辭，這個決定令人不捨，但仍衷心希望她能把身體放在第一位，專心養病。他也向陳菊喊話，「一定要保重身體，期盼早日歸來」。

▲民進黨立委林俊憲。（記者林東良翻攝）

從戒嚴年代走到現在 「她的人生就是民主史」

林俊憲指出，陳菊不只是監察院長，同時也是國家人權委員會主委，從戒嚴年代一路走來，始終站在為台灣奮鬥的最前線，可以說她的人生故事，就是一部台灣人爭取民主自由的發展史。他感謝陳菊多年來為人權的堅持、為國家的付出。

陳菊於2020年8月獲前總統蔡英文提名出任監察院長，原任期至2026年7月底，不過自2024年12月起因健康因素請假至今，監察院長職務則由副院長李鴻鈞代理。

請假期間引發爭議 薪資自願全數繳回

陳菊在請假期間，曾多次遭在野黨質疑出勤與薪資問題。對此，她自2025年起至今年1月，自願放棄每月約36萬元薪資，並按月繳回國庫，以13個月計算，合計約468萬元。

據了解，陳菊於2024年底因身體不適就醫，發現右側腎臟有腫瘤並接受切除手術，術後又出現腦血管阻塞情形，一度入住加護病房治療，後續轉入一般病房療養。總統府今日正式核准其請辭，相關人事也隨之底定。