「兩會」3月初召開　北京加強安保「嚴審落地郵件」

▲人大、政協「兩會」3月召開。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸第13屆政協和人大2次會議（兩會），將分別於3月3日和3月5日在北京舉行，相關安保措施將於本月下旬啟動。大陸國家郵政局近日公佈，本月26日至3月15日期間，所有投遞到北京的郵件，將進行落地「二次安檢」，沒有安檢標識的郵件一律退回，由新疆寄往北京的郵件更需特別檢查，加大安檢力度。



綜合媒體報導，大陸第13屆政協、人大會議將分別於2019年3月日、5日在北京召開。其中，人大會議將審查政府工作報告及2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況，有關未來2019年規劃也將在會議中進行討論。

大陸國家郵政局近日公佈，本月26日至3月15日期間，所有投遞到北京的郵件，將進行落地「二次安檢」，沒有安檢標識的郵件將一律退回，由新疆寄往北京的郵件更需特別檢查，加大安檢力度。

大陸國家郵政局同時強調，寄往兩會代表委員駐地、中央領導機關駐地、長安街沿線重要部門的郵件，須配合公安、國家安全等部門，在投遞前進行「3次安檢」。

該局還要求有關部門，嚴防不法分子利用寄遞渠道將危險物品非法運入北京，大力查堵涉槍涉爆、涉黃涉非以及危險化學品等禁寄物品。此外，該局也發出通知，要求加強安全監管、應急管理等方面部署；當局將對涉兩會的郵件實行專人、專車、專線、專區服務、專項檢查，未經會場和駐地秘書處批准，不得隨意作退回處理。

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