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「企業幫扶、脫貧攻堅」　2019省級兩會五大看點透視各地發展目標

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▲▼2019各地兩會。（圖／中新社）

▲31省分省級兩會於18日落幕。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸31省分省級兩會於18日落幕，這次可以從五大看點來透視各地的發展目標，如「GDP增長目標」、「防範化解重大風險」、「民營經濟發展」、「持續改善民生」、「部署脫貧攻堅」等。

▲▼2019各地兩會。（圖／中新社）

▲各地GDP增長目標。（圖／中新社）

據《中新社》報導，其中GDP增長目標方面，在31個省區市中，西藏設定的2019年GDP增長目標為10%左右，這一目標與2018年的持平，但也是全中國唯一GDP目標維持在兩位數的省份；貴州2019年GDP增長目標為9%左右，目標從2018年的兩位數下降到個位數，但仍為全中國第二。

防範化解重大風險方面，吉林談到了股票、養老金、P2P等社會關注較高的風險點，「防範化解金融風險、堅決打擊金融犯罪、努力追贓挽損」、「加快重點風險處置、堅決整治社會亂集資、企業信用債違約、股票質押平倉、P2P網路借貸等風險點」、「加大養老金風險防控力度，確保養老金按時足額發放」等要強調的重點措施。

▲▼2019各地兩會。（圖／中新社）

▲民營企業走進高校徵才。（圖／中新社）

民營企業發展方面，浙江提出了民營經濟31條，實行企業幫扶「白名單」制度，也實施小微企業信貸增養計畫和金融服務滴灌工程，並要求依法保護企業家人身財產安全。

另一個民營經濟大省廣東則提出「對國有和民營經濟一視同仁」，包括「著力解決民營企業在准入許可、經營運行等方面問題」、「鼓勵民營企業打造百年老店」等。

民營經濟偏弱的黑龍江省則指出，重點消除民營企業在准入許可、招投標等方面的不公平待遇，提振投資和發展信心，保護和激發企業家精神。

改善民生方面，在環保領域，31個省份都提出了相關措施，涵蓋了大氣、土壤、水源等多個方面；如山東提出加強重汙染天氣應急聯防聯控聯治；湖南提出新開工100個城鎮黑臭水體整治項目；重慶提出展開重點行業、企業土壤汙染徹底調查，建設土壤汙染綜合防治示範區等。

▲▼2019各地兩會。（圖／中新社）

▲孩子3點半放學，導致5、6點才下班的家長難以接送。（圖／中新社）

在教育領域，為破解「三點半」難題（學童早放學，家長難接送），北京、江蘇、福建等地都提到了「中小學課後服務制度」；北京、上海、江西、湖北也都對新建、監管幼兒園作出部署。此外，吉林省也針對長春長生問題「疫苗案件」，全面加強政府監管，推出《關於加強政府監管工作的意見》，各責任監管部門推行35個監管細則，形成「1+35」監管體系。

▲▼2019各地兩會。（圖／中新社）

▲各地將脫貧攻堅作為主力打擊點。（圖／中新社）

在部署脫貧攻堅方面，在2019年的政府工作報告中，多地將脫貧攻堅作為今年的重要著力點，如西藏提出全區基本消除絕對貧困；黑龍江要實現9萬農村貧困人口脫貧，100個貧困村全部出列；四川再實現50萬貧困人口脫貧等。

「脫貧攻堅是我省最大的政治、最重的任務、最嚴的責任」，貴州政府工作報告對此提出一系列措施，其中包括「完成深度貧困地區農村電網改造」、「全面落實建檔立卡農村貧困家庭學生資助政策」、「繼續加大財政脫貧資金投入」等。

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關鍵字：兩會,GDP,民營經濟發展,股票,養老金,P2P,環保,改善民生,三點半難題,脫貧攻堅

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