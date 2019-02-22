鄰桌童長大想當消波塊　神回老媽「爸爸每次不乖妳都說丟海邊」

網搜小組／綜合報導

台南吳姓女網友21日在臉書「爆廢公社公開版」PO文分享自己的經驗，昨天（20日）去吃飯的時候遇到一對神奇的母子，兒子被問到以後長大要當什麼，竟然回答「消波塊」，媽媽好奇詢問原因，卻連她聽了都覺得太扯。

▲消波塊因為形狀類似粽子，也被戲稱為「中部粽」。（示意圖／記者董美琪攝）

吳姓女網友提到，媽媽一開始先詢問小朋友以後長大要當什麼，兒子回答「我想當消波塊」，由於男童年紀並不大，媽媽除了好奇決定這個「志向」的原因外，也想知道兒子究竟是從哪裡得知消波塊一詞。

請繼續往下閱讀...

兒子聽到媽媽的問題也很坦然回覆，「妳講的啊，爸爸每次不乖的時候妳都會說，『再假肖林祖罵就把你丟去海邊當消波塊』（台語，再裝瘋賣傻老娘就把你丟去海邊當消波塊），而且我喜歡海邊啊。」

▲原PO吃飯遇到一對有趣的母子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

隔壁桌母子的逗趣對話就連吳姓女網友聽了都很傻眼，忍不住將這段經歷PO上網和大家分享，「我都聽了些什麼。」其他網友看完幾乎都被孩子單純的回答戳中笑點，紛紛留言調侃，「我的人生志向是每天坐在消波塊上看海」、「有認真聽媽媽的話，是乖孩子」、「千錯萬錯都是爸爸的錯」。

其實「消波塊」這個哏是源自於台中黑道角頭糾紛，由於死者被埋屍在水泥裡，加上其中一方的主要勢力位於海線，因此在PTT上被鄉民們調侃為「每個消波塊內都有一個靈魂」。