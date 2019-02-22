他們同年同月同日生「連名字都一樣」　鍵盤柯南找碴…一張照打臉

▲網友與友人遇到超巧的巧合。（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

一名網友日前在臉書上發文稱遇到了同名同姓的朋友，更吃驚的是，兩人還在同年同月同日出生，超巧的巧合在當時讓很多人質疑「沒圖沒真相」。於是他在21日更新貼文，PO上照片證明真有其事，引來許多網友留言，「在一起」、「該不會長相也一樣」、「應該是同個算命師取的」，還有人連結最近引發熱議的「同婚專法」說，「5月24日可以結婚了！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文問道，「有沒有人跟我一樣認識同年同月同日生，又剛好是同名同姓的朋友呢？」當時因為只有文沒有圖，所以有不少人認為只是用身分證換發拿來騙讚的而已。為了證明所言不假，原PO乾脆貼上照片更新貼文，原來兩人真的都在民國84年7月31日生，而且名字一模一樣。

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▼網友PO照片證明朋友真的和自己的名字與出生日期相同。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友PO出對話紀錄證明朋友真的和自己的名字與出生日期相同。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文吸引了將近600則留言，仍有眼尖網友質疑，「證件只是初發跟換發而已吧」、「在不同縣市換發就可以了」、「都是同一人吧，因為沒出現大頭照。」原PO只好進一步貼上和朋友的對話紀錄，且因為身分證補發與換發不一樣，只要申請身分證掛失就會重新「補發」，但「換發」時，身分證會被戶政事務所收回去，所以原PO照片中的初發與換發證實了是兩個不同人的身分證。

不少相信的網友說，「機率太低但真的很有緣」、「一個彰化一個宜蘭，好猛」 、「名字一定是算出來的」、「很妙」、「如果一男一女就更完美了」、「5月24日，我們結婚吧」、「我也遇過，兩個都是男的」、「這世界無奇不有。」