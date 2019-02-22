老闆海派一塞「肥美叉燒肉爆滿」收80！內行人曝1招...免費升等豪華便當

▲肉食主義的朋友們要暴動了。（圖／網友蔡建鋒授權引用）

網搜小組／綜合報導

台南一名男網友昨晚下班後，到一間便當店買晚餐，由於店家準備打烊，老闆將叉燒肉、炒粉絲全給他，「塞好塞滿」整個便當盒才收80元，讓他感受到滿滿人情味。網友們看完忍不住流口水；不少人也笑說，買便當趁快打烊的時候去，料都會給超多，「撿尾刀最爽！」

網友蔡建鋒昨晚下班後，7點左右到店裡買便當，當時因為快打烊了，老闆把剩下的好料全送給他，只見便當裡塞滿叉燒肉、炒粉絲、筍乾及香腸，根本豪華便當的等級，不過老闆依舊收原本80元的價格。

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▲便當裡有叉燒肉、炒粉絲、筍乾、香腸等菜色。（圖／網友蔡建鋒授權引用）

蔡建鋒向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己是第一次去那家店，結果就賺到了，「台南真的是很有人情味！」對此，網友們紛紛回應，「好好吃的感覺，看到都餓了」、「以後要當熟客，報答店家」、「這些叉燒200元」、「老闆覺得你餓」、「滿滿的肉肉肉肉肉」、「這些都是我超愛的菜色，你賺到了」。

另外，許多內行人也表示，就是要趁店家快打烊的時候去買，「趕末班車常常會有隱藏菜單出現」、「買永和豆漿也是，明明買燒餅+蛋和無糖豆漿，送燒餅+鮪魚蛋餅+米漿，送的比買的多」、「我最愛快收攤的店，最後都給超多」、「這是一種攏乎哩啦的概念」。

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