海邊撿到黑洞木！網一看暴動「這大便要1000萬」：爽換透天厝　全戰翻了

▲超神祕物讓網友都戰翻了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「以為是石頭，結果抱起來很輕！」一名男網友發現老爸在海邊撿了一塊神秘褐色物，原本想說還以為是石頭很重，結果才720公克重而已，而且上面還有一點一點的空洞，讓他超級好奇這到底是何物，便上網詢問網友，結果戰翻了。

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，這塊褐色神秘物體極為巨無霸，放在秤陀上還超出範圍許多，雖然體積看似巨大，其實重量也只有0.7公斤而已；而且這神秘物上面有無數個小黑洞孔，鏡頭拉近一看可見表面非常粗糙，一點也不平滑，有點像木頭，真正身分極難確定。

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他也在貼文上透露，這一顆是爸爸在海邊撿到的，原本還以為是一顆石頭，沒想到抱起來超級輕，由於施力不當的關係，人差點翻過去，「重量只有720公克，我覺得是木頭，請問有人知道這是什麼嗎？」

▲他急PO網尋求答案。（圖／翻攝自爆廢公社）

這一發問，引來網友紛紛留言猜測，有一派覺得這顆是要價超貴的「龍涎香」，「抹香鯨大便，發了，可換透天厝」、「龍涎香發大財了」、「鯨魚的唾液！一塊價值千萬」、「抹香鯨的結石......你發了」、「發了！撿到寶」、「一日致富的寶藏」、「打火機燒一下就知道了」。

但另一派則是認為，重量太輕絕對不是龍涎香，「掛在船旁邊的防撞浮球」、「應該是海浮石」、「浮石無誤，拿去當磨腳皮石吧，東部撿過，丟到海裡還真會浮水」、「很輕，就是不值錢，值錢的東西都是秤重在賣」、「被腐蝕的發泡劑」、「看起來很像泡綿、保麗龍、發泡劑（膠）之類的」；還有人惡搞說，「吳寶春的酒釀桂圓麵包」、「我以為是做壞的黑糖饅頭」，整個樓瞬間全歪。

▲有一派網友認為是「龍涎香」。（圖／翻攝自爆廢公社）

所謂的「龍涎香」（Ambergris），其實是從抹香鯨的消化系統所產生，少數沒被吐出進入腸道的魷魚喙骨，與糞便結合後，再經過細菌和「酶」的複雜加工所形成的「糞石」，乾燥後會由腥臭味轉為持久香氣，歷史上主要用來當做香水的定香劑，也有被拿來做成春藥，在西方又有「灰琥珀」的稱號。由於每一塊龍涎香的產生，是經過不同的過程才排出鯨魚體外，所以每一塊皆有它的特別香氣。

▼另一派網友則是認為只是發泡劑或是浮石而已。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼網友曬出浮石照來比對。（圖／翻攝自爆廢公社）