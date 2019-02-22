大連海關禁止接收澳洲煤炭　耿爽：維護中國進口企業合法權益

▲大連港。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

外媒先前指出，澳洲向中國出口的煤炭在中國港口通關時受阻，隨後鋼鐵行業市場傳出，大連海關開會確定2019年煤炭進口政策，自2月1日起至年底，禁止進口澳洲煤炭。外界解讀這是中方對澳洲禁用華為產品所做的報復行為，大陸外交部發言人耿爽21日在例行記者會上對此進行答覆。

有記者問到，中國大連港表示中方不再接收更多煤炭，這是否與近期因5G或其他問題導致的中澳關係緊張有關？耿爽回應，「根據我手頭掌握的材料，中國海關根據有關法律法規，對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析，並採取相應檢驗和檢測措施。這麼做的目的，是更好地維護中國進口企業合法權益、保護環境安全。」

▼中國鋼鐵行業市場指出，大連海關限制煤炭進口限額。（示意圖／CFP）

中國鋼鐵行業資訊網站「鋼之家」20日發出訊息指出，市場傳出大連海關開會確定2019年煤炭進口總量為1200萬公噸，並對轄下的5個港口都訂出進口限額，還「限制只能進口印尼、俄羅斯煤炭，其他都不能進」。

中國煤炭分析師李廷在微博發文指出，大連海關進口煤中，澳洲煤占比重超過50%，澳洲煤中的煉焦煤又占約75%，大連海關進口的煉焦煤95%來自澳洲。「如果今（2019）年進口減量至1200萬噸，且同時限制澳洲煤炭，對中國煉焦煤的影響無疑更大，將因此失去價格天花板。」

據《澳洲金融評論報》（AFR）報導，澳洲財政部長弗萊登柏格（Josh Frydenberg）今（22）日回應，中國並沒有因其他外交因素將矛頭指向澳洲。專家分析，煤炭禁令可能不需要過度擔憂，因為中國近期正試圖改革內部煤炭和鋼鐵行業，這不一定是針對澳洲；不過如果煤炭限制是澳中關係「更惡化」的徵兆，將會產生非常嚴重的經濟後果。