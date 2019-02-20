談川金二會　陸外交部：持續為半島無核化作出貢獻

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

記者曾俊豪／北京報導

針對「川金二會」，大陸外交部發言人耿爽指出，中方一直認為，朝美直接接觸對話是解決半島核問題的關鍵，也一貫支持朝美通過對話協商解決問題。他強調，朝鮮半島局勢出現重大轉機是各方共同努力的結果，「體現了中國始終如一的堅持」。

大陸外交部今（20日）舉行例行記者會，耿爽在會中做出上述回應。耿爽表示，「我們注意到朝美雙方工作團隊正為朝美領導人即將在越南舉行的第二次會晤積極開展準備工作。我們希望並支持朝美雙方進一步展現誠意，積極互動」。

他提到，中方期待朝美領導人第二次會晤順利舉行並取得積極成果，為推動實現半島無核化與持久和平注入新的動力。去年以來，朝鮮半島局勢出現重大轉機，朝美領導人新加坡會晤打開半島核問題僵局。「這是各方共同努力的結果，也體現了中國始終如一的堅持。」

第二次「川金會」將於本月27日、28日於越南河內舉行，美國總統川普和南韓總統文在寅19日晚間透過電話交流，兩人提到有關二次川金會的內容和談判策略。文在寅提到，若對無核化有幫助的話，南韓已經準備好恢復與北韓的合作。

另一方面，《韓聯社》報導，去年首次川金會結束後，金正恩立刻訪問北京與習近平討論與美國的談判結果，加上今年初金正恩也在訪問大陸時，與習近平商量關於川金會的相關事宜。因此外界研判，金正恩在二次川金會結束後再度訪中機會很大，若最終成行，這也將是金正恩與大陸國家主席習近平第5次會面。