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陸「象牙走私女王」遭坦尚尼亞判15年　耿爽：不袒護

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▲▼中國商人楊鳳蘭在坦桑尼亞居住多年，2000年至2014年間經手860根象牙的走私。（圖／路透）

▲大陸商人楊鳳蘭因走私象牙遭坦尚尼亞法院判刑15年。（圖／路透）

記者曾俊豪／北京報導

有象牙女王之稱的大陸商人楊鳳蘭（Yang Feng Glan）因涉嫌走私860根象牙，造成至少有400多頭大象受害，遭到坦尚尼亞法院判處15年有期徒刑。對此，大陸外交部發言人耿爽指出，中方不袒護中國公民的違法犯罪行為，支持坦桑尼亞有關部門依法審理此案。

耿爽表示，中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不袒護中國公民的違法犯罪行為。也因此，支持坦桑尼亞有關部門依法、公正查處和審理此案。

他提到，中國一貫高度重視瀕危野生動植物保護，嚴格履行根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》承擔的國際義務。我們制定了以《野生動物保護法》、《森林法》、《瀕危野生動植物進出口管理條例》等為核心的國內法律法規體系。

自2015年以來，中國先後頒布停止進口象牙雕刻品、狩獵紀念物象牙和停止國內象牙商業性加工銷售的舉措，受到國際社會好評，中國政府對參與瀕危野生動植物及其製品非法貿易的行為採取「零容忍」態度，對相關犯罪分子堅決依法懲處。

耿爽也透過記者會，提醒前往非洲國家的中國公民，增強守法意識，切勿購買或攜帶象牙、犀牛角等珍稀野生動物製品。

綜合外媒報導，楊鳳蘭在1975年以中國公司翻譯員的身分前往坦尚尼亞，接著在1988年經營中餐館，受到當地中國僑民及有錢人家的歡迎。調查人員認為，楊鳳蘭利用餐廳作為非法象牙交易的掩護，在東非、中國之間建立起一條象牙供應鏈，把象牙走私到世界各地。

當地警方經過長達一年多的追捕後，於2015年9月28日在坦尚尼亞最大城三蘭港（Dar es Salaam）逮捕楊鳳蘭。當地法院19日判決楊鳳蘭象牙走私罪罪名成立，判處15年有期徒刑，同案另外2名坦尚尼亞男子也被定罪，相關被告均提出上訴。

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