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解決朝鮮半島核問題　耿爽：期待第二次川金會取得積極成果

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▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲耿爽對川金會保持樂觀積極態度。（圖／大陸外交部）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部2月20日例行記者會上，有記者問道「中方對美朝（北韓）領導人即將舉行的會晤有何期待？」大陸外交部發言人耿爽回應，「朝美直接接觸對話，是解決（朝鮮）半島核問題的關鍵，我們也一貫支持朝美通過對話協商解決問題」，期待第二次川金會取得積極成果，為實現半島無核化注入新動力。

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普27日將與北韓領導人金正恩在越南河內會面。（圖／路透社）

據外交部發言人辦公室消息，媒體在記者會上問道，「據報導，韓國總統文在寅昨天（19日）與美國總統川普通話時表示，期待美朝領導人第二次會晤能成為一個重大轉折，將半島無核化、建立半島和平機制以及發展朝美關係等內容進一步具體化；川普總統也預期這次會晤將取得巨大成果；我們注意到美國對朝鮮（北韓）政策特別代表比根（Stephen Biegun）昨天已啟程前往河內，為美朝領導人會晤做準備，中方對此有何期待？」

▲美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）

▲第二次川金會預定27日至28日在越南河內舉行。（圖／路透社）

對此，耿爽回應，中方一直認為，朝美直接接觸對話，是解決半島核問題的關鍵，「我們也一貫支持朝美通過對話協商解決問題，去年（2018）以來，朝鮮半島局勢出現重大轉機，朝美領導人新加坡會晤打開半島核問題僵局，這是各方共同努力的結果，也體現了中國始終如一的堅持。」

耿爽表示，「我們注意到朝美雙方工作團隊正為朝美領導人即將在越南舉行的第二次會晤積極開展準備工作，我們希望並支持朝美雙方進一步展現誠意、積極互動，期待朝美領導人第二次會晤順利舉行並取得積極成果，為推動實現半島無核化與持久和平注入新的動力。」

最後，耿爽也指出，「中方也將繼續為實現這一目標做出自己的努力與貢獻。」

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關鍵字：耿爽,川普,金正恩,朝美會晤,北韓,朝鮮,美國,半島核問題,核武

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