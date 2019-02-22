「鱷魚先生57歲冥誕」兒女PO文懷念　Google插畫回顧惹鼻酸

▲ 「鱷魚先生」一生熱愛野生動物、宣導動物保育觀念。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

今年2月22日是澳洲已故動物節目主持人「鱷魚先生」史帝夫．歐文（Steve Irwin）的57歲冥誕，而Google Doodle也將屏幕更換為他的一系列插畫，其中包括他抱著最愛的鱷魚，還有與遺孀泰芮（Terri Irwin）和孩子們一起玩耍的畫面。

▼ Google Doodle將屏幕更換為鱷魚先生的一系列插畫。（圖／翻攝自Google Doodle，下同。）

史帝夫．歐文的女兒賓蒂（Bindi Irwin）在Instagram上分享父親一手抱著自己、另一手抱著無尾熊的照片並說，「謝謝您一直是我的指路明燈。」兒子羅伯（Robert Irwin）則寫道，「非常感謝@google用全世界的#GoogleDoodle來紀念爸爸。這是慶祝他生日的完美方式，分享他為了讓世界變更美好所做的一切。」

▲▼ 鱷魚先生的遺孀與子女。（圖／達志影像／美聯社）

鱷魚先生2006年在海中拍攝紀錄片時，遭到魟魚毒鉤刺進心臟，意外身亡，享年44歲，當時女兒賓蒂（Bindi Irwin）才8歲，兒子羅伯（Robert Irwin）更只有3歲。泰芮去年接受《時人》雜誌訪問時透露，至今每天都會想念亡夫，經常與兒女3人晚上坐在一起聊天、分享當天做的一件好事和明天最期待的事。

鱷魚先生一生熱愛野生動物、宣導動物保育觀念，如今家人的任務就是傳承、散播他這份熱情與使命。一雙兒女也像他一樣喜愛野生動物，20歲的賓蒂如今成為大美人，在澳洲動物園擔任保育員。此外，15歲的羅伯簡直是父親的翻版，除了外表相似，說話方式和介紹動物時的投入模樣，都讓人彷彿看見了史帝夫。

▼ 3人上脫口秀接受訪問。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

