「還湖於民」　宜蘭水利會強制收回大湖風景區

▲▼宜蘭縣員山鄉大湖風景遊樂區自行拆除湖面相關遊樂設施，遊樂區董事長陳正光（下圖左1）也配合宜蘭地方法院人員強制收回。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭著名景點的員山鄉大湖風景遊樂區，宜蘭農田水利會長期租給大湖育樂公司經營，但水利會基於「還湖於民」立場，2013年要收回，遊樂區董事長陳正光陳正光不服，雙方纏訟5年多，最終水利會勝訴並在21日下午由法院人員強制執行收回程序；宜蘭水利會長許南山說，大湖將委託宜縣府管理，發展為縣管風景區。

宜蘭景點之一的員山鄉大湖風景區，湖域面積約10公頃，水深1至5公尺，1997年在縣政府輔導下開始開發，由大湖育樂公司向農田水利會承租湖域，經營大湖風景遊樂區，有餐廳也有划船設施，供遊客休憩，但入園要200元門票，每年租金業者須繳給水利會約50萬元。

2012年，水利會基於還湖於民的立場，通知業者在2013年8月合約到期後不續租，業者拒絕將湖域歸還，雙方纏訟至2017年，最高法院判水利會勝訴定讞，並於21日在法院人員的陪同下，水利會至大湖清點財產，強制收回，遊樂區董事長陳正光並在先前自行請來吊車，拆除湖域相關遊樂設施。

陳正光指出，大湖遊樂區他投資了2億多元，但水利會當時說收回就收回，片面終止契約，要配合縣府將大湖劃為保護區，不讓他繼續經營，他當然不服這種鴨霸的行為，還好內政部後來撤銷，不能設保護區。

陳正光說，政黨輪替後，水利會說要將大湖轉給縣府繼續經營風景區，他願意支持，因為繼續做風景區才能帶動地方發展，所以今天他自己請來吊車與機具拆除湖面設施。

許南山指出，大湖收回後，將循礁溪龍潭湖的模式，交由宜縣府成立縣管風景區，民眾可以自由進出觀光，不用收門票，達到「還湖於民」的目標，大湖有清澈湧泉，只要結合生態教育，具有觀光發展潛力，絕對能夠成為宜蘭新興熱門景點，並帶動地方發展。