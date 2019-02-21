獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬

▲弘道仁愛之家是南澳唯一老人照護基地，目前急需資金缺口高達500萬元，同時欠缺新鮮食材及營養補給品。（圖／財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家提供，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

「在路邊發現她的時候，不知道已經餐風露宿多久，只見她拎著一只行李呆坐街頭，就算被安置在弘道後，仍從頭到尾一句話也不肯說，不知道她從哪裡來…」弘道仁愛之家院長楊廷芬娓娓分享數個南澳弘道仁愛之家的個案，像這樣被撿回來的「遊民」還有好幾位，事實上他們有子有孫，理應安享天年卻被狠心棄養。

礙於南澳居民多為中低收入戶，即使好不容易幫他們找到家人後，子女也因經濟困難無力帶回奉養，只好繼續留置弘道。無奈原本就不夠用的政府補助，加上近年受不景氣影響，民間捐款大幅減少，弘道仁愛之家細數包含修繕及關愛原鄉社區等所需費用仍有500多萬的資金缺口。

目前安置27位老人的弘道仁愛之家，本身是一幢50年以上的高齡危樓，不只漏水、有壁癌、馬桶不通，屋內插座線路老舊且老人家的生活空間窘迫，破爛的屋況尤其在颱風來襲，住在裡面的養護人員及老人家都得擔心受怕，經建築師評估後光補強安全結構費用就高達200萬以上，無疑是讓經營雪上加霜。

楊廷芬表示：「也常收到一些捐款者100、200元的每月捐款，對我們來說一樣非常珍貴。」希望各界善心人士能發揮小小愛心，不定期小額捐款就能幫助老人家好好走完最後一段日子。

然而，弘道仁愛之家在南澳地區不只是唯一的老人安養院，更提供在地就業機會，培育合格居家照護員，扮演起社區聯繫的角色，更全面擴大照顧範圍至全南澳共7個村73位長輩，試圖延後老人家入院的時間。

由於泰雅族人屬散居族群，社區連結互助的功能性較低，許多獨居老人因子女外出工作長年不在身旁，經常過著有一餐沒一餐的日子，楊廷芬就曾目睹老人家一個愛心便當連吃兩天，令人看了相當心疼，因此更仰賴弘道的力量主動送餐給村內老人，弘道也幫需要就醫的老人家們募到醫療小巴接送往返羅東聖母醫院就醫。

楊廷芬進一步表示，除了急需修繕的院區環境之外，民生問題也是一大困境，南澳地理位置不便、資源不豐，魚肉蔬菜價格波動劇烈，每當颱風、年節菜肉價格飆漲時，經常需多增加上萬元開銷，估計院內老人及社區獨老送餐計畫需求，平均每個月所需的菜錢至少10萬，但可用經費不到一半，幾乎每個月都倒貼高達5萬元，更遑論不少長者因身體虛弱所需的雞精、營養品配方等價格不菲的保健品。

有鑑於台灣正式邁入高齡社會，一向致力偏鄉及弱勢關懷的東森慈善基金會董事長王令麟得知消息，便指示盡可能協助募集弘道之家可能所需的物資，據了解，由於當地的蔬菜魚肉及營養補給品等價格昂貴，雖是長輩生存所需卻取得不易，因此東森慈善基金會預計近期透過東森購物網站上的愛心認捐平台發起募資活動。

▲東森購物專家代表東森慈善基金會參與公益服務，此次購物專家增釗(左)聽聞弘道仁愛之家物資困境，立刻聯繫廠商友人要長期贊助麵食。

代表東森慈善基金會前往宜蘭表達關懷的東森購物專家增釗，獲知弘道仁愛之家的困境後，立即聯繫曾合作過的廠商龍信食品，獲得邱慶宏總經理回應很樂意有共襄盛舉做公益的機會，他們每個禮拜都會去宜蘭採購三星蔥，將同時把食品送過去，包括水餃、小籠湯包、餡餅、餛飩等等，看院方的需要和數量，龍信食品可以每周變換菜色送過去！

而東森慈善基金會也正積極研擬相關協助措施，預計將在東森購物網站上發起愛心認捐活動，幫助更多需要幫助的人。畢竟弘道仁愛之家的危機，正是未來高齡社會問題的縮影，人人一起主動關懷老人也是為下一代樹立典範，形成良善的社會風氣。

▲東森購物自2017年起開啟愛心認捐平台，由會員認購下單後直送受贈單位，公開透明的機制獲得廣大迴響。

長期關懷偏鄉、弱勢族群的東森慈善基金會，自2017年發起「愛心認捐公益平台」不定期在東森購物上發起募資專案，曾針對偏鄉弱勢學童募得所需的電腦、直排輪、運動鞋、外套、傷藥貼布等物資，透過東森購物會員的愛心下單後直送所需單位，連續至少3波募資活動、屢屢快速完成任務，累計募得超過總價值65萬元的物資，以實際行動讓社會關懷超越地區的限制，將愛直送全台各個角落。



財團法人宜蘭縣私立天主教弘道仁愛之家

官網：http://www.hungdao.org.tw

愛心專線：(03)998-1059

愛心地址：宜蘭縣南澳鄉蘇花路二段251號(週一~六8:00~17:30)