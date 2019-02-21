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快訊／這款義氣！不爽被好友催債殺人　棄屍荒山判刑16年

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▲台灣高等法院刑事庭大廈。（圖／記者季相儒攝）

▲高等法院二審仍判吳男16年徒刑。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

宜蘭吳姓男子積欠友人71.5萬元，還得付高額月息，不滿屢遭逼債，誆稱欲還款後將友人騙出勒死，棄屍員山鄉偏僻山區。一審宜蘭地方法院重判16年徒刑，褫奪公權6年。二審高等法院判決，上訴駁回，維持一審原判。

做碗盤生意的57歲吳進毅，向65歲被害人邱清松借71萬5千元，每月得付8分利、約5萬元的利息。邱一再逼債，還找小弟上門催討，要求一次把錢還清，還揚言：「不還錢就等著喝農藥！」，吳男萌生殺機。2018年1月30日上午9時30分，吳男以要找胞兄替還款為由約出邱男，卻趁隙以布繩勒斃邱男後，開著邱男車至員山鄉山區棄屍，沿路將相關犯案工具丟棄。邱男的陳姓中國籍女友因找不到邱男，當晚10時向警方報案，警方請邱男的黃姓友人釐清邱男交友情況，並從陳女口中得知邱男與吳男間有債務糾紛，警方認為事有蹊蹺，約談吳男。

吳男無法清楚交代行蹤、供詞也漏洞百出，警方懷疑他涉有重嫌並暗示他「好好想想」，且撂下一句「要測謊」後，讓吳男離開。隔日清晨5時許，吳男自行前往派出所投案，並表示「人是我殺的！」隨後帶著警方前往棄屍地點。

宜蘭地方法院審結，認為吳男犯殺人及遺棄屍體罪。合議庭審酌吳男無前科，與被害邱男原是朋友關係，因積欠邱男71萬5千元債務，邱男要求需清償全部欠款，還稱要叫小弟催討，吳男竟持布繩強力勒住被害人頸部，致邱男室息死亡，手段兇殘。

另為免殺害被害人犯行遭發現，吳男竟遺棄邱男屍體於山區荒野間，任令遺體曝曬雨淋，案發後否認犯案，2天後才自首接受裁判，到案後坦承犯行、尚知悔悟，未與被害人家屬達成和解、未取得被害人家屬原諒等一切情狀，殺人部分，處有期徒刑14年8個月，褫奪公權6年，遺棄屍體罪判1年半，應執行有期徒刑16年，褫奪公權6年。

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關鍵字：宜蘭,好朋友,友人,欠錢,欠債,債務,棄屍,勒斃

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